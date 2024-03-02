網傳律政司檢控人員被美國制裁及辭職　律政司：名單出現前已辭職

近日網傳高級助理刑事檢控專員陳淑文最近離職，並提及陳在美國國會議員在去年11月1日威脅作出的制裁名單上。律政司今日（2日）發稿指，一向不會對個別員工動向作評論。然而，為以正視聽，律政司指出該名人員在去年9月（即上述名單出現前）已辭職。



律政司：外國作出制裁 只會令大家更堅決維護國安

社交媒體X（前稱twitter）有貼文指，「一名被制裁的檢控人員辭去職務」。律政司則表示，網上刻意提及該名人員出現在美國國會議員在去年11月1日威脅作出所謂制裁名單上，其實該名人員在去年9月，即名單出現前已辭職。

律政司重申，所有同事均一如既往無畏無懼履行職務，維護香港的法治。外國政客對律政司同僚作出違反國際法的制裁威脅，只會令同事更堅決落實維護國家安全的義務和責任。