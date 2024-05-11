馴鹿寶貝｜瑪莎本人現身稱「我才是受害者」戲中性暗示場面竟是真

Netflix美劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）是喜劇演員Richard Gadd自編自導的作品，故事來自於他20多歲時被跟蹤、騷擾的經驗。儘管他強調已經把片中的疑犯「瑪莎」（Martha）改動到「看不出原型」，但真人不但被肉搜出來，還自願上電視受訪。原本是想為自己辯解，然而後續的一連串行為，也更讓觀網友確定她就是瑪莎」。



根據「瑪莎」在節目上的敘述，她本名叫Fiona Harvey，今年58歲，她在接受脫口秀主持人Piers Morgan訪問時澄清：「我沒有給寄電子郵件給他！」而在《馴鹿寶貝》中，瑪莎寄給Donny（Richard Gadd本尊的化身）超過4萬封電子郵件，和長達350小時的語音訊息。

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Fiona Harvey表明，確實認識Richard Gadd，兩人也的確是在酒吧裡相遇，她強調：「但我點的是檸檬水，不是可樂」且她對理查嘉德的第一印象不算太好，因為對方打斷她和另一名酒保的對話，「在那之後他似乎深深愛上我。」Fiona Harvey同時也承認：「我的確有一隻『馴鹿寶貝』。」也表示戲中「掛窗簾」的性暗示是真的。

不過Fiona Harvey也澄清，自己並從未被判「跟騷罪」，更表示：「是唐尼擔任酒保的期間，主動接近我和騷擾我，他才是那個不斷寄信和發語音訊息的人。」她也承認至今沒有看過《馴鹿寶貝》，「我想那我讓我感覺很不舒服。」

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然而Fiona Harvey言詞反覆，先是義正嚴詞否認「沒有給寄電子郵件」，但後來有改口「可能是有幾封」。而她在接受訪問後，立刻反悔並指控遭到節目組刻意利用。也有觀眾認為，Fiona Harvey可能有精神方面的問題，脫口秀等於是把病人推上風口浪尖。如今輿論再度掀起，受矚目的程度根本是《馴鹿寶貝》第二季。

此外，另一名訪問過Fiona Harvey的《每日郵報》記者也透露，基於讓受訪者信任的原則，他提供自己的手機號碼給Fiona Harvey，但之後就不斷收到訊息和怒罵電話的轟炸，甚至要求追討「採訪費」。種種行徑更讓觀眾覺得「她就是瑪莎無誤」。

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