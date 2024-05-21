馴鹿寶貝真人版｜每天狂打500電話　美女模特兒跟蹤騷擾醫生達5年

巴西23歲女子韋爾奇（Kawara Welch）被控跟蹤騷擾一名已婚醫生長達5年，每天狂打500通電話與1300多條訊息給對方，還會在醫院附近等他下班，瘋狂行徑宛如Netflix影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）內容，近來被警方逮捕。



居住在巴西東南部城市伊圖尤塔巴（Ituiutaba）的23歲女子韋爾奇，在網路上自稱是一名模特兒與藝術家，時常分享藝術作品。

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2018年因為憂鬱心理問題就醫，因此結識這名已婚醫生，在2次療程之後便開始跟蹤騷擾對方。

受害醫生表示，韋爾奇不但曾闖入他的診所，還多次在醫院外跟蹤他，自從獲得他的手機號碼後，每天都會收到來自韋爾奇的500多通電話與1300多條訊息，即使換了3、4次手機也沒有用，最後還是會被韋爾奇追蹤到新號碼。

受害醫生否認他和韋爾奇之間有過任何關係，並且曾向警方提交過42次報案。

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韋爾奇2020年雖然曾與檢察官簽屬文件，同意不會再與醫生聯繫，但2022年仍闖入診所並攻擊醫生妻子，2023年因襲擊罪和涉嫌竊盜等罪被捕，繳交罰款後拘捕1周就被釋放。

韋爾奇今年3月因為再次違反限制令，被州法官批准受審前預防性羈押，她透過律師強調自己與醫生有戀愛關係，並且還有證據可以證明，不過相關說法遭到警方駁斥，警方不認為她的說法屬實。

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