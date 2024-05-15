馴鹿寶貝｜爛番茄98%「連續3周奪Netflix收視冠軍」5大賣點逐個數

近日在Netflix上有一部來自英國、名為《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）的驚悚影集，即使演員都不是大眾熟悉的面孔，還是靠著精彩的劇情發展與緊湊的步調，連續三週蟬聯Netflix全球榜單冠軍，究竟這部片有什麼神奇魔力、主演群又有什麼魅力，讓這部被譽為「女版《安眠書店》」瞬間走紅全球？



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《馴鹿寶貝》亮點 1：真實故事改編

《馴鹿寶貝》由理查加德（Richard Gadd）創作並主演，故事則是根據加德二十多歲時的真實經歷改編，不上不下的喜劇演員唐尼鄧恩（Donny Dunn）在倫敦酒吧工作時，為一位心煩意亂的顧客瑪莎斯科特（Martha Scott）提供了一杯茶，之後她便成了店裡的常客，前前後後更寄出超過四萬封信，之後事情更一發不可收拾，最後引發一系列跟蹤和性侵等駭人行徑，理查加德根據這些經歷創作了一部獨角戲大獲好評，讓Netflix決定翻拍成影集，找來韋羅尼卡托菲爾斯卡和約瑟芬博納布什執導，《馴鹿寶貝》因此而誕生。

《馴鹿寶貝》亮點 2：故事引發現代人共鳴

《馴鹿寶貝》除了由真實故事改編引發大家興趣，突破以往驚悚片架構、神展開的劇情發展、緊湊的節奏再到場景與音樂的搭配，更有種讓人點開第一集就停不下來的神奇魔力，以看似輕鬆喜劇的步調開場，沒想到卻衍生成駭人的驚悚故事，再人與人看似日常的互動與對話，細膩描寫出現代人會遇到各種自我認同的況狀，只要觀看《馴鹿寶貝》，都會不由自主地從一段談話、一段關係中找到共鳴。

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《馴鹿寶貝》亮點 3：理查加德本色演出

說到《馴鹿寶貝》的大獲成功，演員們的精湛的演技更功不可沒，身兼作家、喜劇演員和舞台劇演員等多重身份的理查加德，2012年畢業於倫敦牛津戲劇學院，之後便投身於舞台劇及戲劇演出，到了2016年先後受到蘇格蘭喜劇獎最佳獨唱表演獎及愛丁堡喜劇獎的肯定，在英國已是小有名氣的演員，2019年赤裸裸的將他被跟踪的經歷製作成《馴鹿寶貝》，沒想到大受好評，也因為是親身經歷故事，他在劇中情緒的溫釀與轉折更讓是代入感十足。

《馴鹿寶貝》亮點 4：瑪莎讓人不寒而慄

而除了主演外，《馴鹿寶貝》其他演員表現也可圈可點，像是飾演瑪莎斯科特的英國演員Jessica Gunning，2007年畢業後也出演不少舞台劇以及《White Heat》、《What Remains》、《Back》等人氣電視劇，累積了不少經驗，終於在這次的作品中獨挑大樑，撐起變態跟蹤狂一角。還有飾演跨性別心理治療師泰瑞的墨西哥演員Nava Mau同樣靠著優異的表現圈了不少粉。

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《馴鹿寶貝》亮點 5：網路好口碑蔓延

《馴鹿寶貝》在4月11日上架後，透過Netflix在全球的放送，來自各國影迷的討論度也不斷飆升，截至目前在IMDB截至目前已累積8.0的超高分，也拿下98%的爛番茄新鮮度、83%的觀眾評論，更有不少觀眾大讚是「Netflix近年來最精彩的影集」！不過隨著《馴鹿寶貝》的爆紅，也引發了一個小插曲，有網友找到了跟蹤狂瑪莎的原型人物，不但比理查加德年長20歲，也同樣是蘇格蘭人、學過法律，更有跟蹤紀錄案底，這也讓這位律師不堪其擾，聲稱這部劇抹黑她更讓她收到大量網路攻擊甚至是死亡威脅，因此她也揚言要採取法律行動正式控告Netflix。

《馴鹿寶貝》奪得98%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

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