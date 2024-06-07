旅遊注意｜機場員工勸：行李綁絲帶吊牌束帶　或導致上不了機

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

閱歷豐富的旅人傾向於選擇不要托運行李，以避免行李延誤、很難辨認出來或擔心沒有到達目的地。

對於沒得選的乘客來說，有人會在行李箱加上個人標誌，讓提取行李更為順暢。

不過，愛爾蘭一位行李裝卸員卻說，這種行之有年的技巧，實際上反而讓行李延遲送上輸送帶。

不少旅客習慣為行李箱繫上顏色鮮豔的飾帶、行李吊牌或其他配件。（amazon.com）
不少旅客習慣為行李箱繫上顏色鮮豔的飾帶、行李吊牌或其他配件。（amazon.com）

機場員工揭加束帶吊牌隨時讓行李上不了飛機的原因（點圖放大閱讀）：

+6
你能看出來嗎？一原因這護照持有人被拒登機　哭訴：家庭旅行毀了日本旅遊｜超無禮店員疑歧視遊客拒做退稅　台女一招讓他鞠躬道歉

《紐約郵報》報道，旅客已培養出一個習慣，利用繫上顏色鮮豔的飾帶、行李吊牌或其他配件，讓自己的行李箱在輸送帶上顯得與眾不同。

但愛爾蘭都柏林機場的行李裝卸員約翰透露，這些配件讓旅客的行李箱延遲抵達。

約翰告訴愛爾蘭媒體RSVP Live：「人們繫到行李箱上以助識別的飾帶，可能導致在行李大廳進行掃描時出問題。」

【延伸閱讀】搭廉航行李被偷　女子靠Apple Watch成功找到　犯人竟是機場員工（點圖放大閱讀）：

【延伸閱讀】搭廉航行李被偷　女子靠Apple Watch成功找到　犯人竟是機場員工
+11
台灣旅遊注意｜網友遇食店只能用QR Code落單　無手機竟即被趕走

雖然附加配件讓旅客更容易發現行李，卻可能阻礙機場行李掃描儀器。他說：「如果行李無法自動掃描，可能最後要手動處理，代表你的行李有可能趕不上航班。」

約翰還建議旅客，把過去旅行時行李箱被貼上的舊貼紙撕掉：「把舊貼紙從行李撕掉，因為舊貼紙可能導致掃描流程出現混淆。」

【延伸閱讀】女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」　竟係呢個原因造成（點圖放大瀏覽）：

【延伸閱讀】女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」　竟係呢個原因造成
女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」　竟係呢個原因造成（Twitter@moosechildd）
+11
女子日本沖繩食魚生中毒「驗出寄生蟲」　今年已有57人中招小紅書女去旅行怨酒店隔籬房「長期床震」　真相嚇親人：不是情侶日本人變了！台百萬網紅遊東京驚呼已和從前不一樣　網民意見兩極一週2宗航空事故觸目驚心　空服員教「亂流保命3招」降低受傷風險新加坡航空客機急墜｜全球亂流最犀利航班排名　港人須睇2條航線

延伸閱讀：

影／SpaceX「星艦」火箭四度試射 確認按計畫在印度洋濺落

南韓「醫政對立」惡化中：醫師反對擴招，醞釀總罷工

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

旅遊注意系列
旅遊注意
行李
機場管理局
飛機
熱話
聯合新聞網