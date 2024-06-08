荷蘭仿古帆船「阿姆斯特丹」號開往香港訪問

正在進行為期兩年環球之旅的荷蘭仿古帆船「阿姆斯特丹」號（Clipper Stad Amsterdam）6月初首次到訪中國並停靠上海，吸引不少人前往一睹風采。這艘以19世紀復古設計聞名的快速帆船已離開上海，下一站將訪問香港。



這艘來自荷蘭的「阿姆斯特丹」號仿製19世紀中期流行的快船（Clipper）製成，造型復古，但內部現代化。

「阿姆斯特丹」號6月2日抵達上海，7日早上離開，並將開往香港。

它不對外開放參觀，但遊客可在北外灘濱江欣賞它。這吸引不少民眾前來影相「打卡」。

快船是19世紀中期一種專為速度而設計的商船，它的船體通常較窄，能運載的散裝貨物有限。

「阿姆斯特丹」號網站介紹，它是一艘以傳統方式建造的現代化帆船，1995年建成。帆船長76米，有31面帆，總面積高達2200平方米，帆船採用傳統橫桁索具設計，有鋒利的快速帆船船頭，並懸掛荷蘭國旗。

這艘船主要藉助風力前行，也配備柴油引擎。揚帆航行的速度可達17節（31.48km/h），而依靠引擎航速則為9至10節。

荷蘭仿古帆船「阿姆斯特丹」號在海上航行時照片（「阿姆斯特丹」號官方Facebook帳號）

這艘帆船目前主要搭載遊客前往世界各地舉行晚宴及派對，船上30名船員主要來自荷蘭、丹麥、西班牙及世界各地。船上共有14間船艙供乘客住宿，亦設有餐廳、戶外酒吧等休閑娛樂設施，最多可容納200人。

荷蘭仿古帆船阿姆斯特丹號在上海外灘停泊時照片（網絡平台X截圖）

象徵航海精神的阿姆斯特丹號，自去年8月展開為期兩年的環球之旅，曾到訪美國三藩市、英國倫敦、日本東京等城市，在上海停留五天後，目前正前往香港訪問。