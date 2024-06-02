11萬元郵輪之旅被取消　美國女出發前PO文「1組號碼」曝光惹禍

美國肯塔基州（Kentucky）一戶人家近日豪砸1.5萬美元（約11.7萬港元）購買遊輪之旅，未料出發2天前突被通知行程取消，原來是因為他們在社群媒體Facebook分享出發前的喜悅時，不慎把郵輪預約序號也曝光，慘遭有心人士盜用。



《紐約郵報》報導，肯塔基州女子蒂芬妮（Tiffany Banks）在TikTok表示，她與丈夫及4個孩子，為了這趟旅程計劃一年，未料在出發前2天卻收到行程取消的電子郵件，她致電遊輪公司「嘉年華遊輪」（Carnival Cruise）後被告知，購買序號已被登入，取消總統套房預訂，現已被其他顧客訂走。

【相關文章】美國富婆竟是盜竊集團首腦 派「12女賊」狂偷約值6200萬元商品（點圖放大閱讀）：

+ 23

蒂芬妮透露，此時她陷入全面恐慌，她和她的四個孩子都哭了：「我們為這趟旅程準備了近1.5萬美元，房間本身的價格為1.2萬或1.3萬美元，還有近2,000美元的機票。」她疑惑表示：從未取消過這趟旅行，懷疑是否是系統故障。

「嘉年華遊輪」表示，根據其取消政策，旅程出發前15天內不會退還任何款項，因此拒絕全額退款，但願意為這家人提供兩間船上最便宜的房間。

蒂芬妮說道，一家人最後還是飛往登船點邁阿密（Miami），並試圖登船，希望能在最後一刻找到解決方案，但最後還是沒能上船，整趟旅程因此泡湯。

幾天後，「嘉年華遊輪」回電給蒂芬妮，解釋這可能是一起「身分盜竊案」（identity theft），起因於蒂芬妮和丈夫在Facebook發布一封包含假期倒數的電子郵件截圖時，不小心把遊輪預訂號碼也po了出去，因而被有心人士取消。

【延伸閱讀】USJ大阪環球影城玩瑪利歐賽車「唔見17萬円」 小偷竟係台灣人（點圖放大閱讀）：

+ 27

「嘉年華遊輪」指出，據信該名有心人士的IP位址位於加拿大卑詩省（British Columbia），但無法取得身份，表示願提供蒂芬妮郵輪優惠券補償。

但蒂芬妮仍怒氣難平，質疑為何有人能在未經驗證下輕鬆偷走她的預訂，直言永遠不會再參加「嘉年華遊輪」活動。

延伸閱讀：

地表最大選舉落幕！印度國會改選 出口民調「執政黨大勝」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】