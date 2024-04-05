MAFIA Bags回收棄置帆船布料　攜EG與WHR設計保育環境別注新品

【MAFIA Bags／Engineered Garments／Western Hydrodynamic Research／環保/ 聯乘】對於環保意識的教育向來也不是一日千里，這應是從小開始培養出的個人思維。於阿根廷首都成立的袋款設計單位MAFIA Bag，在2012年便開始身體力行地推廣海洋及環境保育，以循環再造手法給予被人遺棄或視為垃圾的東西新生命，近日聯同兩大美國品牌Engineered Garments與Western Hydrodynamic Research合作，透過帆船回收物料再造升級兼推出別注新品。



Engineered Garments x Mafia Bags x Western Hydrodynamic Research Collection（Nepenthes New York）

向來Engineered Garments主理人鈴木大器也經常到紐約長灘衝浪，而WHR更是打正旗號由一眾衝浪者建立的時尚社群，加上MAFIA Bag自成立以來都相信每樣將被棄掉的東西都可以擁有第二次生命，這次美國三大品牌的聯乘對保護海洋有共同理念，決意透過被丟棄的帆船布料再造設計出全新Sailing系列。

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這次三方合作的系列命名為Sailing，系列一共包含了4款單品，當中Sailing Parka與Sailing Pant是企劃重點之作，靈感來自高性能帆船套裝，兩款產品中的素材都由回收廢置再生帆船布塊製成，取其防撕裂、防水與環保三大重點，因為聚酯纖維Polyester是從石油中提煉的塑膠化合物，丟棄後難以被分解，對環境影響極之甚深，所以便決定作為主要設計再用物料，比起棄置污染地球來得更為有利，亦由於每塊經挑選重用的帆船布料在位置與大小也不同，所以可看到衣物上的鋸齒狀縫線也是隨機，成就了獨一無二的產物。另外兩款便是Custom Tote和Fanny Pack，同樣透過印有各種色彩圖案的回收物料進行重塑，簡單的剪裁設定，背後卻賦予了對自然環境保育的重大一步。

Engineered Garments x Mafia Bags x Western Hydrodynamic Research - Sailing Parka：

Engineered Garments x Mafia Bags x Western Hydrodynamic Research - Sailing Pant：

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Engineered Garments x Mafia Bags x Western Hydrodynamic Research - Custom Tote：

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Engineered Garments x Mafia Bags x Western Hydrodynamic Research - Custom Tote：

為慶祝三方首次聯乘，在3月29日更在Engineered Garments紐約總店Nepenthes舉行Pop-up店，WHR亦為是次活動推出限量版的經典Cord Cap，於帽子後方繡上同色Nepenthes New York字樣作為紀念。

作為再生物料重製單位的MAFIA Bags其實早於2012在布宜諾斯艾利斯誕生，品牌由兄妹檔Marcos Mafia與Paz Mafia共同創辦，期後搬到三藩市致力於環境積極實踐海洋保育理念，起初兩位愛海洋之人希望找到一款適合環遊隨身攜帶的防水包款，也同時為了解決可持續發展的大前提，所以便決定利用堅韌具彈性的回收帆船布材製作第一批自用包款，在不斷研發過程後，MAFIA Bags與社群們創建了一種捐贈及循環再造的關係，並吸引了同樣致力推動環保發展的Patagonia Provisions、The Ocean Cleanup等行業領導者合作，當中最為人所知的相信是Tom Sachs找MAFIA Bags代工的Dyneema袋款系列吧。

Patagonia Provisions by MAFIA Bags：

Tom Sachs by MAFIA Bags：