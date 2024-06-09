乘直升機拍「煙花射跑車」媲美大片 網紅被捕出庭 最高判囚10年
撰文：聯合新聞網
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美國知名YouTuber亞力克斯（Alex Choi）經常拍攝超跑相關題材，去年發布一段從直升機上朝一輛在高速公路上行駛的林寶堅尼（Lamborghini）跑車「發射煙花」的影片，結果因此觸犯聯邦法規遭到逮捕，如今可能面臨最高10年有期徒刑。
美國加州中區檢察官辦公室6日發布聲明指，24歲的亞力克斯，本名崔錫民（Suk Min Choi，譯音）於5日遭到逮捕，他被指控在飛機上放置爆炸或燃燒裝置。
他於2023年7月4日發布一段名為「用煙花摧毀林寶堅尼」的影片，有2名女性從直升機上向跑車發射煙花。目前這段11分鐘的原始影片已從頻道上刪除。
檢察官表示，當局認為這段影片是在2023年6月於加州聖貝納迪諾縣（San Bernardino County）聯邦擁有區內的一處乾枯河床上所拍攝，土地管理局也提供跑車留下的輪胎痕照片。
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亞力克斯還被指控在拍攝時未申請許可，包括未獲得聯邦航空管理局（FAA）對涉及直升機拍攝活動的批准。此外，由於拍攝時所用的煙花在加州是非法的，因此亞力克斯還特地前往拉斯維加斯購買，所幸未造成人員傷亡。
亞力克斯6日出庭後以5萬美元交保，他目前未提出抗辯，提審將於7月2日進行，若罪名成立，他將面臨最高10年監禁。
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