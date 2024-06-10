墨西哥酒吧玻璃欄杆突然破裂　多人墮樓2死15傷CCTV直擊恐怖一刻

墨西哥聖路易斯波托西市（San Luis Potosí）的一間名為Rich的酒吧週五（6月7日）因玻璃欄杆倒塌，造成10多名民眾從三樓墮下，造成至少2死15傷的憾事，目前相關單位也加緊調查中，墮樓畫面在網路上曝光，也引起許多討論。



根據外媒報道，周五晚間11時許聖路易斯波托西市塞拉大道Alttus廣場的一間酒吧內，有許多年輕人聚集酒吧參加當地知名歌手Kevin Moreno（又稱Kevin AMF）的演唱會。

墨西哥酒吧因玻璃欄杆倒塌，造成10多名民眾從三樓墮下，造成至少2死15傷。（影片截圖）

墨西哥酒吧因玻璃欄杆倒塌，造成10多名民眾從三樓墮下，造成至少2死15傷。（影片截圖）

墨西哥酒吧因玻璃欄杆倒塌，造成10多名民眾從三樓墮下，造成至少2死15傷。（影片截圖）

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不過由於人潮眾多擁擠，造成3樓的玻璃欄杆破裂，導致數十名年輕人從約7米高的地方墮落重砸地面，多人送院後仍造成2死15傷的憾事。

根據當地相關單位調查，這間酒吧沒有營業許可證，也未符合最低的安全要求，在出事當天，更是超過了最大容納人數的限制。當地州長Ricardo Gallardo Cardona也發文對這場悲劇表示遺憾，並承諾會敦促當局確實檢查營業執照以及發放許可證，以防憾事再次發生，他也呼籲相關單位，務必加速調查，並依法嚴懲相關人等。

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