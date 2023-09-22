墨西哥「千年外星人遺骸」非人造？　檢測機構內幕曝光公信力遭疑

墨西哥國會聽證會13日展示了2具外星人遺骸，遭外界質疑是經過「加工製作」，將人類與動物骨骼組合而成。



提供該遺骸的墨西哥記者莫桑（Jaime Maussan），19日將遺骸送交專業機構檢驗，得出該遺骸為「單一」骨骼的結果。

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莫桑除了是記者外，還是一位狂熱的「外星迷」，他在13日的墨西哥國會聽證會上，展示了2具裝在木棺內的遺骸。

莫桑當時表示，這2具遺骸來自秘魯，由礦坑工人發現，經果DNA檢驗，這些骨骸不屬於人類，也非地球上任何已知物種，利用碳-14定年法，得出該遺骸距今有千年歷史。

雖然該遺骸外型，與大眾對對外星人的想像模樣相似，包括巨大的頭顱、細長的軀幹與四肢，還有各3根的手指、腳趾，但還是有許多科學家質疑，遺骸可能是將人類和動物骨骼組合起來，並非「一體成形」。

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再加上莫桑對於自己從何處、何種方法取得遺骸一事閉口不提，也讓遺骸可信度下降。

為了向外界證明，自己提供真的是外星人遺骸，莫桑委託了墨西哥市Noor Clinic實驗室，進行一系列X光及電腦斷層檢驗。

檢驗結果出爐後，顯示2具遺骸未經組裝或人為操縱，為「單一骨骼」。

除此之外，電腦斷層掃描顯示，其中一具遺骸腹部隆起，裏頭還有3顆「類似卵」的橢圓形物體。

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結果公布後，還是無法讓所有人信服，有科學家便指出，進行檢驗的墨西哥海軍健康科學研究所所長貝尼特斯（Jose de Jesus Zalce Benitez），是莫桑的好朋友，兩人之前就曾在國會一搭一唱，強力說服大家相信有外星人的存在。

因此要增加遺骸的真實性，還是應該交由公正的第三方機構檢驗才行。

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