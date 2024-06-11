女將男友塞行李箱悶死　她辯稱玩遊戲　警翻出他絕望呼救片｜慎入

美國佛州4年前發生一宗可怕的謀殺案。一名女子將男友關進一個行李箱內，再將他「監生焗死」，她還舉機拍片，手段殘忍。她被捕後供稱兩人酒後玩躲貓貓，試圖說明這是樂極生悲的事件，但她料不到的是，警方在手機找到男友生前掙扎呼救影片。女子最終被控二級謀殺罪，她不認罪。案件10月7日開審。



她自2020年起換過多辯護律師，導致審判被推遲。她2024年6月7日舉行的審前聽證會時，指她的第7位律師對她撒謊並且表現「不專業」。布恩要求法官告訴她的辯護律師改變其「惡劣的態度」：

美國46歲女子布恩（Sarah Boone）2020年2月疑將男友托里斯（Jorge Torres）關進行李箱，將之關上後不打開，令他活活被悶死。她被控犯下二級謀殺，但她堅決不認罪。圖為美國橙縣監獄發布布恩（右）與托里斯（左）的照片。法庭文件詳細介紹布恩和托里斯在命案發生前已曾因互相毆打被捕。（美國橙縣監獄）

46歲女子布恩（Sarah Boone）2020年2月25日被捕，她涉嫌將男友托里斯（Jorge Torres）關進入行李箱，而且不打開拉放人，令他活活被悶死。她被控犯下二級謀殺，但她堅決不認罪。

布恩辯稱，她和當時42歲的托里斯正在喝酒，之後玩「躲貓貓」，稱對方是自願躲進行李箱。她以為托里斯後來會自己出來，所以先上床睡覺，醒來後卻發現他悶死在行李箱內。

美國46歲女子布恩（Sarah Boone）2020年2月疑用計讓男友托里斯（Jorge Torres）進入行李箱，將之關上後不打開，令他活活被悶死。她被控犯下二級謀殺，但她堅決不認罪。（網絡圖片）

她向調查人員說，在數個小時的早上，她被多次響起的手機鈴聲吵醒。她隨後意識到男友可能仍在行李箱內，當她拉開行李箱拉鍊時，她發現托里斯沒有反應，也沒有呼吸。布恩撥打了911，警員趕到後發現托里斯已死。

布恩發現男友沒有呼吸之後致電報警，以下是她與接線員對話錄音：（影片內容或令人不安，慎入）



布恩稱兩人玩躲貓貓這個部份是真的，但警方卻在她手機發現一條在2020年2月24日晚11時12分拍攝的影片，鏡頭拍下托里斯在行李箱內向布恩求救：「我無法呼吸」，布恩則冷冷回應：「這是回應你對我所做的一切，[咒罵]你！蠢蛋。」對於他說自己無法呼吸，她回應：「那是你的事。哦，這就是背着我偷腥時我的感覺。」

警方的逮捕報告也指出，另有一條影片是在同日晚上較早時的8時20分拍攝，錄下托里斯大聲喊出布恩的名字。報告稱，這段影片中行李箱的位置與較晚時拍攝的那一條不同。