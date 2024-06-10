日本北海道無頭案｜田村瑠奈攜頭回家匿藏　母不認涉案神邏輯駭人

位於日本北海道札幌著名紅燈區薄野名為Hotel LET'S的情侶酒店2023年7月初發生一宗駭人聽聞的無頭男屍案。30歲女子田村瑠奈被控殺死62歲男子浦仁志，將他的頭顱切下帶走。札幌地方法院6月4日開庭審理，疑兇的母親田村浩子堅稱無罪。



案情指，從浦仁志屍體被發現到田村瑠奈被捕，頭顱一直放在田村家浴室內約3個星期。在這段期間，田村一家竟能如常生活，田村浩子又容許女兒將一個人頭放在浴室內，並繼續傷害它。

田村瑠奈被控謀殺、遺棄屍體等罪；她60歲的父親、職業為精神科醫生田村修面臨協助殺人及協助棄屍罪名，她61歲的母親田村浩子則被控協助棄屍和教唆毀壞屍體等。

田村浩子在庭上否認這些指控，不時流淚。她說：「事件發生後我才知道頭顱的情況。當我發現頭顱受損時，它已在浴室內。這景象太奇怪了，我無法對女兒說出什麼。」

辯方律師指浩子無罪，稱「她雖沒向警方報案、沒讓女兒自首，但是她知頭顱在她家中這一事實，不能被視為一種[對兇手的]幫助。」辯方稱浩子也沒有發表任何縱容「藏頭」行為的言論。

辯方稱，浩子對於家中藏有死者頭顱，卻不做任何事情而且生活如常，這不能被視為協助遺棄屍體，也不能構成犯罪。

浩子不承認協助和教唆毀壞屍體的控罪，並說沒證據表明她首肯拍攝斬下浦仁志頭部的計劃。

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。瑠奈的父親和母親，也分別被控協助殺人與遺棄屍體的罪名。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。浩子的代表律師稱，雖然被告從未報警，她也從未縱容瑠奈將死者頭顱藏在家中。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

女懷恨床伴下毒手 父母涉案

案發於2023年7月2日，Hotel LET'S的酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體，後來證實死者為浦仁志。

浦仁志7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，然後與一名神秘人會合，兩人一起到酒店發生性行為，至凌晨神秘人離開，但浦仁志一直沒有退房，最後酒店職員進房發現他陳屍浴室，且沒有頭部。警方追查辨認神秘人為女子田村瑠奈，並在她家中找到浦仁志的頭顱，警方將其一家拘捕。

案情指，田村瑠奈與他發生性行為時，浦仁志沒做避孕措施，田村瑠奈事後不滿。她之後再將他約出來，7月1日深夜至7月2日凌晨於酒店房內殺了他，用鋸將他斬首，並將頭帶回家。

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。瑠奈的父親和母親，也分別被控協助殺人與遺棄屍體的罪名。圖為田村瑠奈的家，也是她殺人後匿藏死者頭部的地方。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

日媒近日公布瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀甚親密，當時她的父親也在場。（YouTube@STVニュース北海道）

疑兇田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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疑兇母涉指使夫拍片

瑠奈與浦仁志見面翌日，浩子收到瑠奈的電郵說：「我帶着叔叔的頭回來了。」浩子7月24日接受這個事實，並與丈夫田村修跟這個頭顱共處一室、繼續生活。

案情指瑠奈在浴室拍攝頭顱時打算傷害它。瑠奈要求浩子「用攝影機拍攝肢解屍體的過程」，而浩子同意了。

浩子使用即時通訊應用程式LINE向丈夫發訊息要求他在場拍片：「你會當攝影師吧，對嗎？」田村修接受浩子的要求，在瑠奈傷害頭顱時錄影。