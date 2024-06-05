日本無頭屍案開審　揭疑兇一家關係極扭曲　把頭顱帶返家還摘眼球

日本北海道札幌紅燈區酒店2023年7月初發生轟動的無頭男屍案，警方2024年3月起訴30歲女疑兇田村瑠奈謀殺等罪名，並起訴其父母協助殺人或棄屍等罪。案件6月4日審訊，母親田村浩子出庭答辯，根據日媒講述控辯雙方內容，疑兇一家存在極扭曲關係，女兒瑠奈遭縱容下視父母如「奴隸」。控方指，瑠奈把死者頭顱帶回家後，還摘除眼球、舌頭等，並拍攝片段，行徑駭人。



這宗案件發生於2023年7月2日，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體，後來證實為62歲男子浦仁志。

浦仁志7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，然後與一名神秘人會合，兩人之後一起到酒店，至凌晨神秘人離開，但浦仁志一直沒有退房，最後酒店職員進房發現他陳屍浴室，且沒有頭部。警方之後追查辨認神秘人為女子田村瑠奈，並在她家中找到浦仁志的頭顱，警方將其一家拘捕。

田村瑠奈面對謀殺、遺棄屍體等罪，父親60歲醫生田村修面臨協助殺人及輔助棄屍罪名，61歲的田村浩子則被控棄屍和破壞屍體。據日媒2023年8月報道，兩父女涉嫌在事前曾到市內的商店購買行兇用的刀和鋸。

圖為田村修（左）與田村瑠奈（右）（影片截圖）

案件6月4日在日本審訊，再度成為傳媒焦點，綜合日媒TBS、News Post Seven（NEWSポストセブン）等5日報道，案中母親田村浩子4日出庭，否認棄屍控罪，她稱「知道家裏有（死者）頭部的時候，頭顱已經在浴室裏了。」

根據報道講述田村浩子與辯方在庭上說出的內容，田村瑠奈一家存在扭曲關係，在家內擁有壓倒式的高地位，瑠奈把父親稱為「司機」，父母則用敬語「大小姐」稱呼女兒瑠奈。

控方指，瑠奈甚至要母親田村浩子簽署「我是奴隸」的誓約書，放在客廳，母親也沒有反抗。

據控方稱，瑠奈對人體「很感興趣」，從2023年1月左右開始會把沒有頭部的公仔當作裝飾等，又會到可以喝到「以人體眼球為主題雞尾酒」的怪談酒吧。

瑠奈的殺人動機被指是與受害人到酒店時，對方沒有採取避孕措施，令她心生不滿。控方指，瑠奈犯案後把頭顱帶回家，並指「把叔叔的頭拿回來了」，她並使用刀具，剝掉頭部的皮膚，摘除左眼球、舌頭等。

疑兇田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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控方指，瑠奈在浴室還一邊拍攝，一邊計劃摘除頭顱的右眼球，她先要求母親幫忙拍攝，母親田村浩子覺得恐怖，改為要求丈夫去拍攝，最後是田村修拍片，瑠奈在片內把死者的眼球挖出，再放進玻璃瓶中。

田村浩子在庭上則為自己辯護指「因為太不正常，所以對女兒什麽也說不出來，不能責備也不能承認，什麽也說不出來。」她又稱「我實在受不了，所以抱着求救的心情叫丈夫拍攝。」

下次審訊預計在7月1日舉行。