日本無頭屍案　日媒：田村瑠奈約見受害人　兇案前與父練習SM用具

日本北海道札幌紅燈區酒店2023年7月初發生的無頭男屍案轟動一時，案件6月4日審訊，日媒5日進一步報道案情，疑兇田村瑠奈被指從小受盡父母溺愛，雙親對她言聽計從，她與父親田村修曾一起尋找受害人浦仁志，相約對方再見面，並說下「要成為女王，玩SM」的話，她之後更找來SM用具，與父親一起「練習」。



這宗案件發生於2023年7月2日，札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）的Hotel LET'S酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體，後來證實死者為62歲男子浦仁志。

浦仁志7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，然後與一名神秘人會合，兩人一起到酒店，至凌晨神秘人離開，但浦仁志一直沒有退房，最後酒店職員進房發現他陳屍浴室，且沒有頭部。警方追查辨認神秘人為女子田村瑠奈，並在她家中找到浦仁志的頭顱，警方將其一家拘捕。

田村瑠奈如今面對謀殺、遺棄屍體等罪，父親60歲醫生田村修面臨協助殺人及輔助棄屍罪名，61歲的田村浩子則被控棄屍和破壞屍體。據日媒2023年8月報道，兩父女涉嫌在事前曾到市內的商店購買行兇用的刀和鋸。

疑兇田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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案件6月4日在日本審訊，日媒FRIDAY 5日進一步報道案情，指田村瑠奈最初去夜店時遇到浦仁志，兩人一拍即合，並一同到酒店，在沒有採取避孕措施的情況下發生性關係，事後田村瑠奈不滿，並為了取得緊急避孕藥，與父親一同往診所。

報道指，田村瑠奈之後憤怒地與父親一起前往找浦仁志，約定對方再見面，並說出「要成為女王，玩SM」的話，她之後讓母親田村浩子去買SM工具，並和父親一起練習。

報道又稱，田村瑠奈的父母當時也有不祥的預感，曾主動要求浦仁志不要與女兒見面。但最後還是發生轟動的案件，田村瑠奈把死者的頭顱帶回家，並指「我把叔叔的頭拿回來了」。

圖為田村修（左）與田村瑠奈（右）（影片截圖）

根據日媒報道4日庭上公開的內容，田村瑠奈與父母存在扭曲關係，她在家內擁有壓倒式的高地位，瑠奈把父親稱為「司機」，父母則用敬語「大小姐」稱呼女兒。

控方指，瑠奈甚至要母親田村浩子簽署「我是奴隸」的誓約書，放在客廳，母親也沒有反抗。