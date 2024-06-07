日本北海道無頭屍案疑兇田村瑠奈　被揭與父母關係「極度扭曲」

日本北海道札幌著名紅燈區薄野（ススキノ）一間情侶酒店Hotel LET'S在2023年7月初發生的無頭男屍案轟動全國，案件6月4日開庭，下次開庭7月1日。日媒5日報道案情，疑兇田村瑠奈的父母田村修與田村浩子對她百般溺愛，已到有悖人倫的地步，最終竟盲目到協助女兒殺人棄屍，甚至協助拍攝褻凟屍體的影片。



案發於2023年7月2日，位於Hotel LET'S酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體，後來證實死者為62歲男子浦仁志。

浦仁志7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，然後與一名神秘人會合，兩人一起到酒店，至凌晨神秘人離開，但浦仁志一直沒有退房，最後酒店職員進房發現他陳屍浴室，且沒有頭部。警方追查辨認神秘人為女子瑠奈，並在她家中找到浦仁志的頭顱，警方將其一家拘捕。

圖為田村修（左）與瑠奈（右）（影片截圖）

日媒近日公布瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀似親密，當時她的父親也在場。（YouTube@STVニュース北海道）

她如今面對謀殺、遺棄屍體等罪。她現年60歲、職業為醫生的父親田村修面臨協助殺人及輔助棄屍罪名，疑兇61歲的母親田村浩子則被控棄屍和破壞屍體。

日媒2023年8月報道，兩父女涉嫌在事前曾到市內的商店購買行兇用的刀和鋸。

疑兇瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：

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案件6月4日在日本審訊，日媒FRIDAY在5日進一步報道案情，指瑠奈最初去夜店時遇到浦仁志，兩人一同到酒店「開房」。他們在沒有採取避孕措施的情況下發生性行為，事後瑠奈不滿，並為了取得緊急避孕藥，與父親同往診所。

報道指，瑠奈之後憤怒地與父親一起前往找浦仁志，約對方再見面。她說出「要成為女王，玩SM」的話。她之後讓母親田村浩子去買SM工具，並和父親一起練習如何使用。

報道又稱，瑠奈的父母當時也有不祥的預感，曾多次懇求浦仁志不要與女兒見面，但慘劇最終還是發生。

被告瑠奈與見到浦仁志的第二天，田村浩子收到女兒電郵說：「我帶着叔叔的頭回來了。」

瑠奈計劃肢解頭部，並要求田村浩子「用攝影機拍攝瑠奈在浴室中肢解屍體的影片」。浩子發訊息要求丈夫田村「充當攝影師」。

日媒近日公布瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀似親密，當時她的父親也在場。（YouTube@STVニュース北海道）

令人匪夷所思的親子關係

日媒FRIDAYデジタル（Friday Digital）在6月5日稱，案情指疑兇與父母的關係看來十分扭曲，這對父母在LINE對話中對女兒也使用敬語，稱呼瑠奈為「大小姐」。

被告田村修指示田村浩子寫下「不要浪費你女兒的時間，我是奴隸」以及「承認奴隸的地位，不要浪費汽油或金錢」誓約書。

他們被要求寫下誓約書，並將其張貼在顯眼的地方，例如客廳的電視熒幕。

田村修還被女兒瑠奈稱為「司機先生」，無論何時何地都要接送她，不論是前往遊戲中心、俱樂部或酒吧等。田村修會與女兒在外徹夜不歸。

有幾次兩人在車上，瑠奈曾在盛怒下動手掐住田村修頸部，但他沒有責罵她，而是對她道歉並等待她的怒火平息。

圖為田村修（左）與瑠奈（右）（影片截圖）

FRIDAYデジタル在報道指出，瑠奈曾多次與她想像中的男友「殺手傑夫」交談，並舉行了類似婚宴的儀式，她的父母也有參加。他們可能知道事情將變得瘋狂，但看來無法阻止她。

儘管瑠奈一家已被拘留並接受精神科醫生評估，但辯方可能會要求再次對被告進行精神評估。據說瑠奈患有躁狂抑鬱症，但確診後不再去醫院就診，是身為醫生的田村修給她處方藥物。

被告瑠奈承擔責任的能力將是今後審訊的最重要焦點。