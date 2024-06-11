新加坡航空遇氣流事故｜SQ321賠償方案出爐 輕傷者賠7.8萬元
撰文：聯合早報
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新加坡航空公司已於6月10日向SQ321航班乘客發出通知，受輕傷的乘客將獲得1萬美元（約7.8萬港元）賠償，傷勢較重的乘客則能與新航商議符合他們具體情況的賠償金額。
新航6月11日在社交平台發文證實，公司已於前一天通知受SQ321事故影響的乘客，將為他們提供賠償。
↓↓新航宣布將向出事航班乘客提供賠償↓↓
文中提到，新航將為事件中受輕傷的乘客提供1萬美元的賠償；傷勢較嚴重的乘客則能在身體情況良好且做好準備後，根據各自的具體情況與新航商討賠償方案。
針對經過醫療評估後，被證實傷勢嚴重、需要長期醫療護理以及要求經濟援助的乘客，新航也提出向他們預付2.5萬美元（約19.52萬港元）。這會是這些乘客獲得的最終賠償中的一部份。
除此以外，新航也將為所有在2024年5月20日搭乘SQ321的乘客的機票給與全額退款，包括那些沒有受傷的乘客。所有乘客也將能按照相關歐盟或英國的條例，獲得延誤賠償。
新航表示已為所有離開泰國曼谷的乘客每人提供1000元來應付即時的開銷。新航也為受傷的乘客支付醫藥費，並在他們的要求下，安排他們的家屬和親人飛往曼谷。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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