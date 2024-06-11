新加坡航空遇氣流事故｜SQ321賠償方案出爐　輕傷者賠7.8萬元

新加坡航空公司已於6月10日向SQ321航班乘客發出通知，受輕傷的乘客將獲得1萬美元（約7.8萬港元）賠償，傷勢較重的乘客則能與新航商議符合他們具體情況的賠償金額。



新航6月11日在社交平台發文證實，公司已於前一天通知受SQ321事故影響的乘客，將為他們提供賠償。

↓↓新航宣布將向出事航班乘客提供賠償↓↓

文中提到，新航將為事件中受輕傷的乘客提供1萬美元的賠償；傷勢較嚴重的乘客則能在身體情況良好且做好準備後，根據各自的具體情況與新航商討賠償方案。

從英國倫敦希斯路機場飛往新加坡的新加坡航空公司航班SQ321，2024年5月21日飛行途中遇上嚴重氣流，緊急降落在曼谷素萬那普機場。事件中30乘客受傷、1人死亡。5月22日，泰國曼谷素萬那普國際機場，機場職員聚集在肇事客機舷梯附近。（ REUTERS/Athit Perawongmetha）

針對經過醫療評估後，被證實傷勢嚴重、需要長期醫療護理以及要求經濟援助的乘客，新航也提出向他們預付2.5萬美元（約19.52萬港元）。這會是這些乘客獲得的最終賠償中的一部份。

從英國倫敦希斯路機場飛往新加坡的新加坡航空公司航班SQ321，2024年5月21日飛行途中遇上嚴重氣流，緊急降落在曼谷素萬那普機場。事件中30乘客受傷、1人死亡。圖為5月21日，客機在曼谷緊急降落後，機艙內所拍照片顯示肇事客機內部的損毀情況。（ Obtained by Reuters/Handout via REUTERS）

除此以外，新航也將為所有在2024年5月20日搭乘SQ321的乘客的機票給與全額退款，包括那些沒有受傷的乘客。所有乘客也將能按照相關歐盟或英國的條例，獲得延誤賠償。

新航表示已為所有離開泰國曼谷的乘客每人提供1000元來應付即時的開銷。新航也為受傷的乘客支付醫藥費，並在他們的要求下，安排他們的家屬和親人飛往曼谷。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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