朝鮮糞便氣球風波｜韓朝跳查查？韓國關停大聲公　朝鮮邊界裝喇叭

韓朝「糞便氣球」風波已持續13天仍未見緩和迹象，韓國6月9日更宣布重啟邊境擴音機廣播，但僅持續2小時便中斷。韓國聯合參謀本部（韓聯參）10日回應此事稱，軍方正根據戰略以及作戰情況靈活地實施對朝擴音喊話。



韓聯參公報室室長李誠俊10日在例行記者會回應稱，軍方需綜合考慮設備休整等各種事項，並在必要的時間段進行作戰。因保密原因，具體情況和位置無法公開。

朝鮮近日又對韓飄飛「氣球」，韓方卻未回以廣播回應，李誠俊對此表示，軍方將綜合考慮戰略和作戰狀況靈活行動。他稱，至於韓國當天是否進行對朝廣播，基於安全考量不宜透露具體資訊。

韓聯參10日稱，已發現朝鮮正在安裝該國的揚聲器的迹象，並補充說韓國不打算在10日使用其擴音器。

2016年1月8日，鏡頭下韓國士兵在位於韓國漣川郡的軍事基地工作室，運作設於邊境附近的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

第四波氣球 回應韓邊境廣播

韓國時隔6年重啟對在韓朝邊境以「大聲公」廣播數小時後，朝鮮在6月9日至10日向韓國放飛310個垃圾氣球。

韓聯參稱它們攜帶的東西主要是廢紙和塑膠，暫未發現有有毒物質。部門稱，截至10日早上8時30分已不見有新的氣球出現。

韓聯社10日稱，韓國警察廳和消防部門10日說，朝鮮第三和第四次波氣球，部份飄落至首爾龍山區的國立中央博物館、龍山區政府和梨泰院商圈，迫近總統府。

消防部門9日早上5時8分左右接到有人報案，稱國立中央博物館內部發現疑似朝鮮氣球的物體。氣球落在博物館北部停車場附近，它攜帶的黑色袋中有垃圾和異物。國立中央博物館和總統辦公室的直線距離僅約800米，兩者之間只隔了一個龍山公園。

圖為位於韓國首爾龍山區梨泰院路22號的韓國總統府。（圖片來源：韓國總統府）

這是朝鮮近期第四次對韓放飛氣球。對上一次是6月8日晚起至9日早上10時，朝鮮向韓國空飄330個氣球。韓聯參稱墜入韓境內的氣球數量有80多個。

朝鮮這一輪放飛垃圾氣球，始於5月28日，當時進入韓境的氣球，部份被發現有攜帶糞便之類的穢物。

韓聯社10日稱，朝鮮迄今已向韓飄飛逾1,600個氣球。

金與正：圖為2019年3月2日，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正出席在越南河內胡志明陵舉行的獻花儀式。（Reuters）

金正恩：韓導致新的危機

朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正6月9日警告，若韓國繼續向邊境發送反朝傳單及擴音喊話，平壤將會有新一輪行動回應，並形容這是危險局勢的序幕。

朝中社引述金與正的聲明，批評韓國政客持續製造新危機，透過發送傳單和擴音器喊話來挑釁朝鮮。她表示，朝鮮早前向韓國發送垃圾氣球的行動本來會在周日結束，但現時情況已改變，是引致非常危險局勢的序幕。

金與正又說，朝鮮週末用1400個氣球，向韓國發送約7.5噸廢紙，並聲稱這些只是垃圾，與政治宣傳無關，而韓國重啟對朝擴音喊話，賊喊捉賊的挑釁之舉導致新的危機。

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

金與正說朝方對韓方骯髒和幼稚的處事方式表示強烈譴責。她警告，若韓方繼續挑釁，就會在日常生活中不斷感受到執拾廢紙的痛苦，強調立即停止可能導致進一步對抗的危險行為，並自我反省。

朝鮮上月28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球。金與正其後證實此事，嘲笑韓國是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。