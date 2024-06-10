朝鮮糞便氣球風波｜韓朝跳查查？韓國關停大聲公 朝鮮邊界裝喇叭
韓朝「糞便氣球」風波已持續13天仍未見緩和迹象，韓國6月9日更宣布重啟邊境擴音機廣播，但僅持續2小時便中斷。韓國聯合參謀本部（韓聯參）10日回應此事稱，軍方正根據戰略以及作戰情況靈活地實施對朝擴音喊話。
韓聯參公報室室長李誠俊10日在例行記者會回應稱，軍方需綜合考慮設備休整等各種事項，並在必要的時間段進行作戰。因保密原因，具體情況和位置無法公開。
朝鮮近日又對韓飄飛「氣球」，韓方卻未回以廣播回應，李誠俊對此表示，軍方將綜合考慮戰略和作戰狀況靈活行動。他稱，至於韓國當天是否進行對朝廣播，基於安全考量不宜透露具體資訊。
韓聯參10日稱，已發現朝鮮正在安裝該國的揚聲器的迹象，並補充說韓國不打算在10日使用其擴音器。
第四波氣球 回應韓邊境廣播
韓國時隔6年重啟對在韓朝邊境以「大聲公」廣播數小時後，朝鮮在6月9日至10日向韓國放飛310個垃圾氣球。
韓聯參稱它們攜帶的東西主要是廢紙和塑膠，暫未發現有有毒物質。部門稱，截至10日早上8時30分已不見有新的氣球出現。
韓聯社10日稱，韓國警察廳和消防部門10日說，朝鮮第三和第四次波氣球，部份飄落至首爾龍山區的國立中央博物館、龍山區政府和梨泰院商圈，迫近總統府。
消防部門9日早上5時8分左右接到有人報案，稱國立中央博物館內部發現疑似朝鮮氣球的物體。氣球落在博物館北部停車場附近，它攜帶的黑色袋中有垃圾和異物。國立中央博物館和總統辦公室的直線距離僅約800米，兩者之間只隔了一個龍山公園。
這是朝鮮近期第四次對韓放飛氣球。對上一次是6月8日晚起至9日早上10時，朝鮮向韓國空飄330個氣球。韓聯參稱墜入韓境內的氣球數量有80多個。
朝鮮這一輪放飛垃圾氣球，始於5月28日，當時進入韓境的氣球，部份被發現有攜帶糞便之類的穢物。
韓聯社10日稱，朝鮮迄今已向韓飄飛逾1,600個氣球。
金正恩：韓導致新的危機
朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正6月9日警告，若韓國繼續向邊境發送反朝傳單及擴音喊話，平壤將會有新一輪行動回應，並形容這是危險局勢的序幕。
朝中社引述金與正的聲明，批評韓國政客持續製造新危機，透過發送傳單和擴音器喊話來挑釁朝鮮。她表示，朝鮮早前向韓國發送垃圾氣球的行動本來會在周日結束，但現時情況已改變，是引致非常危險局勢的序幕。
金與正又說，朝鮮週末用1400個氣球，向韓國發送約7.5噸廢紙，並聲稱這些只是垃圾，與政治宣傳無關，而韓國重啟對朝擴音喊話，賊喊捉賊的挑釁之舉導致新的危機。
金與正說朝方對韓方骯髒和幼稚的處事方式表示強烈譴責。她警告，若韓方繼續挑釁，就會在日常生活中不斷感受到執拾廢紙的痛苦，強調立即停止可能導致進一步對抗的危險行為，並自我反省。
朝鮮上月28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球。金與正其後證實此事，嘲笑韓國是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。