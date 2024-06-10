朝鮮糞便氣球攻勢殺至韓國總統府　僅距800米　軍方談不擊落原因

朝鮮向韓國空投大量載有廢物或污穢物的氣球，韓媒6月10日報道，朝鮮第3輪與第4輪發放的氣球中，部份飄到迫近韓國總統府的區域，如龍山區政府、梨泰院商圈等，警方確認部份氣球中帶有糞便、紙張和垃圾後，將其移交軍方。韓方又談到不擊落氣球的原因，稱是考慮到氣球污染物散落的風險。



韓聯社指，朝鮮第3輪與第4輪對韓空投的氣球，部分飄至首爾龍山區的國立中央博物館、龍山區政府和梨泰院商圈，靠近總統府。

韓朝糞便氣球風波：圖為2024年6月9日在首爾蠶室大橋附近發現的朝鮮氣球 （韓國聯合參謀本部）

韓媒KBC News報道，消防部門接到「梨泰院洞從天而降氣球」、「龍山區廳屋頂上有氣球」的報警，消防隊員出動後採取防範措施，再交給警方處理，警方在確認氣球中的糞便、紙張和垃圾後，把物件移交軍方。

龍山區的國立中央博物館也出現氣球，該處距離總統府僅800米，韓媒引述警員指，氣球載有的東西則是瓦楞紙與廢紙。

2016年1月8日，鏡頭下韓國士兵在位於韓國漣川郡的軍事基地工作室，運作設於邊境附近的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

消防部門6月10日也接到朝鮮氣球飄至梨泰院地鐵站旁商店、龍山區政府辦公樓屋頂的報警，經警方確認，氣球攜帶排泄物、廢紙等垃圾。

政府談不擊落氣球原因

韓國部份政界人士主張應在空中擊落氣球，韓國聯合參謀本部（韓聯參）公報室長李誠俊10日在例行記者會上回應稱，考慮到氣球污染物散落的風險，等待它落地後再回收的方式更為合理。

首爾9日向市民發送內容為「確認朝鮮垃圾氣球進入首爾上空」的安全提示短訊。

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第四波氣球 回應韓邊境廣播

韓朝關係進一步緊張，在韓國6月9日宣告時隔6年重啟對在韓朝邊境以「大聲公」廣播數小時後，朝鮮在6月9日至10日向韓國放飛310個氣球。

這是朝鮮近期第四次對韓放飛氣球。對上一次是6月8日晚起至9日早上10時，朝鮮向韓國空飄330個氣球。首爾警察廳則指，從9日午夜0時至10日凌晨5時，警方交由軍方處置的落在氣球共89個，其中東大門區最多，為15個。

圖為位於韓國首爾龍山區梨泰院路22號的韓國總統府。（圖片來源：韓國總統府）

朝鮮這一輪放飛垃圾氣球，始於5月28日，當時進入韓境的氣球，部份被發現有攜帶糞便之類的穢物。

韓聯社10日稱，朝鮮迄今已向韓飄飛逾1,600個氣球。

金與正：圖為2019年3月2日，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正出席在越南河內胡志明陵舉行的獻花儀式。（Reuters）

金正恩：韓導致新的危機

朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正6月9日警告，若韓國繼續向邊境發送反朝傳單及擴音喊話，平壤將會有新一輪行動回應，並形容這是危險局勢的序幕。

朝中社引述金與正的聲明，批評韓國政客持續製造新危機，透過發送傳單和擴音器喊話來挑釁朝鮮。她表示，朝鮮早前向韓國發送垃圾氣球的行動本來會在周日結束，但現時情況已改變，是引致非常危險局勢的序幕。

金與正又說，朝鮮週末用1400個氣球，向韓國發送約7.5噸廢紙，並聲稱這些只是垃圾，與政治宣傳無關，而韓國重啟對朝擴音喊話，賊喊捉賊的挑釁之舉導致新的危機。

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

金與正說朝方對韓方骯髒和幼稚的處事方式表示強烈譴責。她警告，若韓方繼續挑釁，就會在日常生活中不斷感受到執拾廢紙的痛苦，強調立即停止可能導致進一步對抗的危險行為，並自我反省。

朝鮮5月28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球。金與正其後證實此事，嘲笑韓國是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。