朝鮮糞便氣球攻勢殺至韓國總統府 僅距800米 軍方談不擊落原因
朝鮮向韓國空投大量載有廢物或污穢物的氣球，韓媒6月10日報道，朝鮮第3輪與第4輪發放的氣球中，部份飄到迫近韓國總統府的區域，如龍山區政府、梨泰院商圈等，警方確認部份氣球中帶有糞便、紙張和垃圾後，將其移交軍方。韓方又談到不擊落氣球的原因，稱是考慮到氣球污染物散落的風險。
韓聯社指，朝鮮第3輪與第4輪對韓空投的氣球，部分飄至首爾龍山區的國立中央博物館、龍山區政府和梨泰院商圈，靠近總統府。
韓媒KBC News報道，消防部門接到「梨泰院洞從天而降氣球」、「龍山區廳屋頂上有氣球」的報警，消防隊員出動後採取防範措施，再交給警方處理，警方在確認氣球中的糞便、紙張和垃圾後，把物件移交軍方。
龍山區的國立中央博物館也出現氣球，該處距離總統府僅800米，韓媒引述警員指，氣球載有的東西則是瓦楞紙與廢紙。
消防部門6月10日也接到朝鮮氣球飄至梨泰院地鐵站旁商店、龍山區政府辦公樓屋頂的報警，經警方確認，氣球攜帶排泄物、廢紙等垃圾。
政府談不擊落氣球原因
韓國部份政界人士主張應在空中擊落氣球，韓國聯合參謀本部（韓聯參）公報室長李誠俊10日在例行記者會上回應稱，考慮到氣球污染物散落的風險，等待它落地後再回收的方式更為合理。
首爾9日向市民發送內容為「確認朝鮮垃圾氣球進入首爾上空」的安全提示短訊。
第四波氣球 回應韓邊境廣播
韓朝關係進一步緊張，在韓國6月9日宣告時隔6年重啟對在韓朝邊境以「大聲公」廣播數小時後，朝鮮在6月9日至10日向韓國放飛310個氣球。
這是朝鮮近期第四次對韓放飛氣球。對上一次是6月8日晚起至9日早上10時，朝鮮向韓國空飄330個氣球。首爾警察廳則指，從9日午夜0時至10日凌晨5時，警方交由軍方處置的落在氣球共89個，其中東大門區最多，為15個。
朝鮮這一輪放飛垃圾氣球，始於5月28日，當時進入韓境的氣球，部份被發現有攜帶糞便之類的穢物。
韓聯社10日稱，朝鮮迄今已向韓飄飛逾1,600個氣球。
金正恩：韓導致新的危機
朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正6月9日警告，若韓國繼續向邊境發送反朝傳單及擴音喊話，平壤將會有新一輪行動回應，並形容這是危險局勢的序幕。
朝中社引述金與正的聲明，批評韓國政客持續製造新危機，透過發送傳單和擴音器喊話來挑釁朝鮮。她表示，朝鮮早前向韓國發送垃圾氣球的行動本來會在周日結束，但現時情況已改變，是引致非常危險局勢的序幕。
金與正又說，朝鮮週末用1400個氣球，向韓國發送約7.5噸廢紙，並聲稱這些只是垃圾，與政治宣傳無關，而韓國重啟對朝擴音喊話，賊喊捉賊的挑釁之舉導致新的危機。
金與正說朝方對韓方骯髒和幼稚的處事方式表示強烈譴責。她警告，若韓方繼續挑釁，就會在日常生活中不斷感受到執拾廢紙的痛苦，強調立即停止可能導致進一步對抗的危險行為，並自我反省。
朝鮮5月28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球。金與正其後證實此事，嘲笑韓國是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。