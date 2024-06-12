馬來西亞擬重啟新隆高鐵　分析：或加劇人才外流到新加坡

馬來西亞政府有意通過私人企業資金重啟新隆高鐵項目，並已圈定有潛力的財團，但馬國輿論對於是否該重啟這項計劃仍爭論不休。有分析認為，新隆高鐵落實後將加劇馬國人才外流到新加坡，並可能提高生活成本。



馬國高鐵機構（MyHSR Corp）今年4月已完成評估財團提交的新隆高鐵概念計劃書。馬國交通部長陸兆福披露，新隆高鐵的計劃書將提交內閣尋求批准，馬國之後將與新加坡展開正式討論。

儘管重啟新隆高鐵的計劃取得進展，但馬國輿論對於興建高鐵的效益持不同的看法。有人認為，新隆高鐵可為馬國帶來龐大的經濟效應，並帶動站點周圍的地區發展；但也有人質疑，新隆高鐵對馬國弊大於利，甚至可能加劇人才外流的情況。

馬國智庫埃米爾研究機構（Emir Research）首席執行長萊斯胡先（Rais Hussin）接受《聯合早報》訪問時說，馬國的薪金偏低、工作晉升前景有限，以及政治和經濟不明朗，都是促使馬國人才出走的原因。

他說，即便目前新馬之間沒有高鐵，在令吉疲弱的情況下，許多馬國人也選擇搬遷到柔佛州，以便能到一水之隔的新加坡工作。

吉隆坡—新加坡高速鐵路（簡稱新隆高鐵）的計劃路線圖。（wikipedia）

新隆高鐵建成後，往返吉隆坡和新加坡只需90分鐘。萊斯胡先認為，如果馬國無法解決人才流失的推力因素，屆時更多國民將選擇每天到新加坡工作，下班後再回到馬國居住。「長遠下來，這將擴大兩國的經濟差距。」

馬國統計局截至2022年的數據顯示，馬國有186萬人口移居海外，其中113萬或60％在新加坡。

馬國著名基金經理陳鼎武日前發布片段說，新隆高鐵對馬國將是一場災難，呼籲政府停止推動這項計劃。

他認為，馬國人才外流的情況是單向的，新加坡人不會因為有了高鐵而到馬國工作，只會在周末搭高鐵到馬國消費。「這將推高馬來西亞人的生活成本，一些新山居民就投訴，新加坡人推高了當地的物價。」

伊曼研究（Iman Research）總監巴德魯（Badrul Hisham Ismail）則認為，雖然人才外流的擔憂是合理的，但如果管理得當，新隆高鐵將為馬國帶來長遠的好處。

巴德魯受訪時說：「馬來西亞政府可藉助高鐵的便利吸引外資，創造高價值的工作機會，這將有望吸引人才回流。」

低成本是馬國優勢 可吸引企業投資

拉曼大學經濟系教授黃錦榮向《聯合早報》指出，馬國擁有營運成本較低的優勢，可吸引新加坡企業到馬國投資，甚至吸引新加坡人才。

他以中國深圳和香港為例說，由於香港是金融中心，早年很多深圳人搭高鐵到香港工作；隨着深圳的發展，如今許多港人選擇北上工作。「這個趨勢也有可能發生在馬來西亞和新加坡。」

不過，黃錦榮坦言這不是短期內能做到的事。他認為，馬國政府必須先確保新隆高鐵可持續營運，並制定一系列後續政策，以吸引投資及帶動高鐵周邊地區的發展。

馬來西亞與新加坡原定在2018年開始興建連接兩國的高速鐵路，但多次推遲，最終在2021年同意中止。如今吉隆坡方面有意重啟計劃，連同正在興建的新加坡至馬來西亞新山的跨境地鐵連接系統，預計有助加強兩國關係。圖為2021年11月29日，一輛巴士走在連接星馬的堤道上。（Reuters）

瑞士銀行財富管理南亞區首席投資總監鄭汪清也認為，新隆高鐵有助新加坡企業緩和成本壓力，中小型企業也可到馬國開拓更大的市場。

「不過，這得取決於馬來西亞的設施條件是否完善，不一定所有領域都適合轉移到馬國。此外，由於匯率的差距，短期內馬國人才流向新加坡的趨勢還是會持續。」

新隆高鐵計劃原定2018年動工，但馬國政權幾經更迭，導致計劃數次展延。2021年1月1日，新馬兩國正式終止此計劃。

馬國團結政府上台後不反對重啟新隆高鐵項目，但強調必須由私人企業注資。新加坡則對重啟討論持開放態度，並將等待重新研究馬國的提案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

