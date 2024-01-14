日企放棄參與新隆高鐵項目　馬來西亞交通部長：沒有影響

馬來西亞交通部長陸兆福說，日本企業退出新隆高鐵項目的訊息詢問函程序，並不會造成任何影響，因為還有數百家公司表明有興趣參與這個項目。



他星期六（1月13日）出席公開活動後回應共同社報道時說，現階段只是發出訊息詢問函（Request For Information，簡稱RFI），向有興趣的企業徵集合作發展及運營新隆高鐵的初步看法，並非競標程序，不必因為一兩家企業不參與就感到壓力。

他說：「據我了解，有數百家公司表達了興趣。1月15日截止提交RFI後，我們才能知道究竟有多少家公司有興趣。我們會在評估後開始徵求發展方案計劃書（Request for Proposal，簡稱RFP）。」

當被詢及感興趣的公司包括哪些，陸兆福說，負責此事的馬國高鐵機構（MyHSR Corp）才清楚詳情。

馬國高鐵機構去年7月啟動RFI程序，讓私人界通過公私合作模式，對新隆高鐵項目提出建議。這顯示馬國政府主動通過新的融資機制和實施模式，重啟在2021年終止的新隆高鐵項目。據了解，馬國高鐵機構當時舉辦RFI匯報會時，吸引了超過700名國內外企業代表出席。

共同社星期五（12日）引述日本和馬國政府及私人界消息人士報道，由於馬國政府將減少對新隆高鐵項目的資金投入及參與度，日方認為這會提高項目的風險，因此決定退出競標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

