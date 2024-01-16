中國、歐盟等31企業共組7個財團　提呈新隆高鐵概念書

馬來西亞高鐵機構透露，有31家馬國和國際企業組成的七個財團，包括來自中國與歐盟的領先企業，就新隆高鐵項目提交了概念計劃書。



據《星洲日報》報道，馬來西亞高鐵機構（MyHSR Corp，簡稱馬高鐵）主席法茲阿都拉星期一（1月15日）發文告說，提交訊息徵詢書（Request For Information，簡稱RFI）的階段已結束，共有31家國內外公司組成七個財團提交概念計劃書，對建造隆新高鐵表達了興趣。

法茲阿都拉在文告中說：「RFI的評估結果將提呈給交通部和內閣審議。如果反應積極，我們將進入第二階段的徵求建議書（Request For Proposal，簡稱RFP）程序，從選定的財團中獲得更詳細的建議書。」

吉隆坡—新加坡高速鐵路（簡稱新隆高鐵）的計劃路線圖。（wikipedia）

法茲阿都拉早前接受馬來報《每日新聞》訪問時說，提交概念計劃書的公司包括幾家在運輸業領先的中國和歐洲公司。

日本媒體早前報道，由於馬國政府減少對新隆高鐵項目的資金投入及參與度，使日本企業認為項目面臨高風險，決定不提交任何概念計劃書。

馬來西亞高鐵去年7月啟動RFI程序，邀請國內外的私人企業以公私合作模式對新隆高鐵項目提出建議。當時吸引超過700名馬國及外國企業代表出席匯報會。