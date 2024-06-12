拜登悲慘一生：妻女命喪車禍長子罹癌亡 亨特非法擁槍罪成恐入獄
美國法院陪審團6月11日裁定，總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）因在吸毒非法購買槍枝問題上撒謊而被定罪，這讓拜登成為首個在任期間子女被判有罪的美國總統。拜登一生可謂悲劇不斷，失去女兒與大兒子後，如今小兒子可能面臨監禁，身為父親，拜登的憂心不言可喻。
得知兒子有罪後，拜登11日發聲明表示，他接受案件審判結果，並在亨特考慮上訴時將繼續尊重司法程序。
幸福之家遇上車禍
在拜登的人生當中，遇到的不幸事件不止這一單。他1966年迎娶第一任妻子內利亞·亨特（Neilia Hunter）後育有兩子一女，組成幸福的五口之家。但就在拜登1972年首次當選州議員時，同年他的妻子尼莉婭（Neilia Hunter）與女兒娜奧米（Naomi Biden）卻不幸在一場車禍中喪生，長子博（Beau Biden）和小兒子亨特（Hunter Biden）也身受重傷。拜登則在3年後與現任妻子吉爾（Jill Biden）相遇，並於1977年結為連理，此後共同扶養2名兒子與1名女兒。
▼▼▼拜登2020年9月前往第一任妻子及女兒的墓地▼▼▼
優秀長子腦癌逝世
拜登的大兒子博從事司法工作，十分優秀，更被視為父親在政壇上的希望，曾任特拉華州總檢察長。然而優秀的博·拜登卻在2010年出現輕微中風現象，隨後住院治療。他2013年曾經進入侯斯頓一間癌症中心接受治療。然而2015年5月，他的腦部病情突然惡化，隨後便在同月病逝，震驚各界。
↓拜登的大兒子↓
亨特醜聞不斷
拜登的小兒子亨特畢業後當過政治說客，也曾加入父親競選團隊、又加入過軍隊，但同時他長期糾纏於酗酒及毒品問題，總統特朗普（Donald Trump）在選前對拜登家族作出的抨擊，其中之一便是亨特曾因驗出吸食可卡因而遭踢出軍隊。
亨特與妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）在2015年分居後，凱瑟琳對他作出多項指控，包括吸毒、經常出入脫衣舞俱樂部及嫖妓，但亨特更惹外界關注的事還有與大嫂的一段情，在哥哥博2015年離世後，亨特曾與博的遺孀哈莉（Hallie Olivere Biden）一度發展出戀人關係，並在2017年3月正式公開，一時之間成為美國政壇花邊熱話。
在美國大選前夕，一宗「硬碟門」事件更讓亨特登上新聞頭條，特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）聲稱取得一部亨特手提電腦的資料，他稱電腦內不單有很多亨特醜聞證據，甚至有與未成年少女有關的不雅照片，他稱已把電腦資料交給聯邦調查局（FBI），有意把亨特與刑事案件拉上關係。
如今拜登最後一個兒子被判有罪，可能得入獄服刑。這對於已失去2名親生子女、81歲的老父親來說，打擊不言可喻。