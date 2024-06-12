辣到回收？丹麥食品局召回3款韓國三養辣雞麵：太辣或致急性中毒

丹麥食品局星期二（6月11日）宣布召回在西方很受歡迎的韓國三養食品（Samyang Foods）的三款即食麵，並警告稱，這些麵條太辣，可能會導致「急性中毒」。



法新社報道，三養方便麵系列的三款產品，即三倍辣火雞麵、雙倍辣火雞面和辣雞湯麵，已從丹麥撤回銷售。

丹麥獸醫和食品管理局在一份聲明中說，三養食品的三款麵條產品被評估為含有危險水平的辣椒素。若一包麵條中的辣椒素含量太高，消費者可能會出現急性中毒。

聲明說：「如果您有這些產品，請將其丟棄或退回購買的商店。」

當局特別警告不要讓兒童食用這些麵條，並敦促父母在孩子出現「急性症狀」時聯繫熱線。

三養食品在海外非常受歡迎，2023年該公司的營業利潤創下超過1.1億美元（8.58億港元）的新高。

三養食品說，這是該公司產品首次因被認為太辣而被召回，並補充說將更努力了解出口市場的當地法規。

三養食品的奶油辣火雞面在TikTok上走紅後，近幾個月來其股價飆升70%。該產品在美國非常受歡迎，有報道稱出現短缺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

