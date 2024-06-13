英國4歲女童誤吞電池看急症　醫生教1招「吃蜂蜜」保命

英國一名4歲女童不慎吞下玩具戒指中的鈕扣電池後，醫護人員指示她每10分鐘「吃1湯匙蜂蜜」，成功避免腸胃損傷，隔天也順利排出電池。



在遊樂場玩耍時，4歲女童特爾福德（Isabella Telford）的家人給她買了一隻發光小戒指。特爾福德其後不小心吞下戒指當中的一粒鈕扣電池。

鈕扣電池對兒童來說非常危險，會在體內造成嚴重的傷害。電池接觸唾液會產生強烈的鹼性溶液，溶解內部組織，造成潛在的致命損害。

台灣有醫生分享病例，提到1名7歲男童誤吞鈕扣電池，導致腸道穿孔。（Getty）

女童誤食鈕扣電池。照片為示意圖。（Getty）

家人緊急將特爾福德送往醫院後，醫生開出的藥方卻出乎女童父母意料，那就是吃蜂蜜，每10分鐘食 用10毫升蜂蜜，她乖乖地吃了2小時，第二天就順利地排出了電池，沒有任何不良反應。

特爾福德的父母一開始也感到困惑，但醫生耐心解釋蜂蜜的作用，保證這種方法安全有效。原來，蜂蜜可以有效地阻止電池在體內腐蝕。蜂蜜的粘稠性可以形成一道屏障，隔絕電池與胃壁的接觸，而蜂蜜中的抗菌成份也能中和電池釋放的鹼性物質。

這不意味所有吞食電池的兒童都可以用蜂蜜來治療。醫生建議，如果孩子不小心吞食電池，請立即送往醫院，由醫生根據具體情況做出判斷。如果電池卡住，孩子可能需要手術取出。然而，如果電池到達胃部，大部份危險就已經過去，孩子通常可以在家觀察，看看電池是否能自然排出。

有研究估計，每 2,500名吞食電池的兒童中，有約1名兒童死亡。電池吞食的危險程度隨年齡而異，年幼的兒童更危險。