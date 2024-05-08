美國男「3個月沒大便」肚腫到像懷孕 醫生：43公斤糞便硬化塞住
撰文：ETtoday
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國外一名男子因腹部腫脹而就醫檢查，醫生透過斷層掃描一看，才發現男子的腹部塞滿已經硬化的糞便。
肚子大到宛如懷了雙胞胎，男子這才坦承，已經3個月沒有排便了。
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根據《每日郵報》報導，美國洛杉磯放射科醫生沙法（Justin Shafa）在TikTok上傳了這個案例，有一名男子因腹部腫脹而到醫院做檢查，結果醫生替他進行電腦斷層掃描後嚇壞了，直接問該名男子：「你最近一次排便是什麼時候？」
原來男子因為嚴重便秘，大便全硬化卡在結腸裡，在醫學上稱做「糞便阻塞」（fecal impaction），醫生必須透過手術清除硬塊，或是利用灌腸來進行治療。
男子也坦承，他最近一次「真正的大便」是在3個月前。
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慢性便秘可能會導致糞便留在直腸中，接著逐漸堆積在大腸或結腸，當糞便被黏住時，身體會繼續從糞便吸收水分，導致它們變得堅硬和鈣化，這種症狀較常見於老年人。
沙法指出，一般人每天會上1至3次廁所，大概會排出400公克至480公克的糞便，若該名男子3個月沒排便，相當於肚子內已累積了43公斤的糞便。
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