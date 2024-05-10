全球陰莖癌患者數目激增　巴西6500人「被斷根」醫生揭罹癌主因

最新研究發現「陰莖癌」在全球的病例和造成的死亡人數持續增加，專家藉此呼籲男性不應忽視清潔陰莖和保持衞生的重要性。



以巴西為例，該國光是2012年至2022年間就有多達2.1萬人罹患陰莖癌、死亡人數更達4000人，過去10年間也有多達6500人因為陰莖癌而選擇「斷根」。

包皮過緊、吸煙、不潔等也是陰莖癌潛在病因 點圖放大了解更多：

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《BBC》報道，巴西63歲男子若昂（João，又譯喬奧）2018年發現自己的陰莖上長了不明的疣，就醫了解情況後醫生都診斷是「包皮過長」或「藥物副作用」，雖然接受藥物治療，但病情絲毫沒有好轉，甚至開始影響若昂的婚姻和性生活，但他卻無法解決問題。

過去5年來，若昂不斷求診於不同醫生但沒有任何效果，最終他在2023年被診斷出罹患陰莖癌，並選擇切除部分陰莖來治療。

喬奧坦言「這場病讓我和家人感到震驚，因為我需要切除部分陰莖」，並開玩笑稱「這不是那種你可以跟別人談論的癌症，因為他們會把它當成笑柄」。

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事實上，全球罹患陰莖癌的人數不斷升高，以若昂的母國巴西為例，光是2012年到2022年期間，就有多達2.1萬宗病例，同時導致4000人死亡。

而在過去10年中，巴西更有超過6500人為此接受截肢手術，意味着大約每2天就有1人「斷根」。

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對此，醫生表示「如果及時發現罹患陰莖癌，便透過手術切除病變、放射治療或化療等治癒，且康復的機會很高，但如果不及時治療，最後可能需要切除部分陰莖，甚至連同其他生殖器官（如睪丸）都可能需要切除」。

至於罹患陰莖癌的原因，醫生表示包皮過緊、吸煙、不注重清潔衞生和感染「人類乳突病毒」（HPV）都是潛在因素。

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