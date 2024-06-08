RSV是什麼？害張學友停辦演唱會　醫生：嚴重變肺炎死亡率達45％

撰文：洪怡霖
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「歌神」張學友感染呼吸道合胞病毒感染（RSV）後緊急宣布取消原定6月7日在台灣舉辦的演唱會。台灣有醫生指，RSV會引起細支氣管炎和肺炎，有時可能導致其他疾病的惡化，若是免疫不全者，症狀可能更為嚴重，肺炎死亡率可達45％。

根據衞生防護中心，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，會引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。

這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因，潛伏期通常為5至7天，最長為10天。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

台灣胸腔暨重症專科指導醫師7日在Facebook稱，RSV感染以呼吸道症狀，流鼻水喉嚨痛咳嗽為主、可能導致嚴重產生肺炎與氣喘，沒有抗病毒藥物可以使用，醫治方式以症狀藥物為主，例如使用化痰藥、擴張劑、類固醇、退燒藥等。

根據台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民，RSV是一種所有年齡層都可能感染的病毒，除了兒童較為常見 ，銀髮族及患有某些呼吸道共病的成年人中 ，RSV也是不可忽略，感染RSV的慢性病長者住院風險會比一般人高，如慢性阻塞性肺病、氣喘、糖尿病、冠狀動脈疾病、鬱血性心衰竭等，要特別留意。

黃立民指出，大多數人會在感染後1到2週內康復，但感染嚴重者會導致呼吸短促和氧氣濃度過低，RSV也會引起細支氣管炎和肺炎，有時可能導致其他疾病的惡化，若是免疫不全者，症狀可能更為嚴重，肺炎死亡率可達45％。

港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅5月預警，參照過往經驗，呼吸道合胞病毒個案，恐在7至9月步入感染高峰，其中60歲以上及長期病患者高危。

孔繁毅提醒，研究顯示RSV威脅較流感更大，每10名患者中有1人在感染後60日內死亡，死亡率高達11.9%，較流感的8.8%更高。

張學友1961年7月10日出生，今年62歲。

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