打呵欠太用力　美女網紅「下巴脫臼」　四醫生合力4hrs助「歸位」

美國新澤西州（New Jersey）有名正妹網紅近日遇到意想不到的事件：她在打了1個再普通不過的呵欠後，下巴居然瞬間卡住、收不回來，嚇得她趕緊就醫。



經診斷才得知自己的下巴「嚴重脫臼」，最後靠著4名醫生合力花費4個小時才順利將下巴推回原位，這名網紅將經歷貼到社群上分享後也引發網友討論。

抖音上有逾230萬粉絲 點圖看更多Jenna Sinatra的照片：

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《每日郵報》報道，現年21歲的網紅珍娜（Jenna Sinatra）在TikTok上擁有超過230萬名粉絲，她日前分享一系列影片、講述自己意想不到的經歷。

原來珍娜某天打呵欠後，突然再也收不回下巴，臉部只能維持張大嘴巴、看似驚訝的狀態。

這嚇得珍娜告訴父母，對方一開始還以為是惡作劇，意識到事態嚴重後才趕緊帶女兒就醫。

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經過醫生的診斷後，珍娜才知道原來自己的下巴嚴重脫臼，導致負責張嘴和閉嘴的關節形同「鎖住」。

後續花了4個小時才完成治療，除了讓珍娜服用肌肉鬆弛劑外，還動用4名醫生才合力將珍娜的下巴「推回原處」。

珍娜事後在影片中表示「只有這樣的事情才會發生在我身上！」，這一系列影片中觀看次數最多的更達到驚人的6260萬。

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許多網友見到珍娜的經歷後，湧入留言區分享自己曾遇到和珍娜相同的慘況，另外也有人表示「天啊，女孩你還好嗎？」、「這成為我最新的恐懼了」。

根據估計，全美有5%到12%的民眾曾經歷「下巴鎖住」的情況，而若先前曾有下顎傷勢、關節炎、磨牙或咬牙過緊等情況，這將大大增加出現與珍娜類似脫臼的風險。

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