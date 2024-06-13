G7峰會意大利登場 外媒：梅洛尼與6「跛腳鴨」領袖
撰文：官祿倡
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七國集團（G7）領導人峰會6月13日在意大利埃尼亞齊亞區（Borgo Egnazia）開幕，領導意大利兄弟黨（FdI）、剛在歐洲議會選舉大勝的意大利女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以東道主身份主持峰會。政治新聞網站《政治報》（Politico）13日刊文形容，這次是梅洛尼與6「跛腳鴨」領袖的會議。
Politico歐洲版13日分析指，今次峰會堪稱歷屆以來「最弱」的一次領導人峰會，大多數與會領袖的政途顯得失意，他們或因選舉及國內危機分心；或因多年執政而心灰意冷；或因拼命抓住權力不放。
G7中的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）均在10日結束的歐洲議會選舉中失意，馬克龍率領的政黨敗於極右翼馬林勒龐（Marine Le Pen）的國民聯盟（National Rally）後，更是要宣布提前舉行法國選舉；朔爾茨領導的社民黨（S&D）得票率為二戰後以來最低。
反觀梅洛尼，她近期的表現堪稱仕途「贏家」。前美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）分析G7各國領導人指，「除了梅洛尼，G7 峰會的領導人都很弱」，他認為加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）下次選舉也陷入不能勝選的危機，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）更已是「行屍走肉」，美國總統拜登同樣在競選上困難重重，日本首相岸田文雄民望低，也遭遇嚴重問題。
可以預見的是，梅洛尼正準備在峰會中扮演「主角」，她在這場會議中，也邀請教宗方濟各（Pope Francis）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等領袖出席。