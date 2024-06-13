G7峰會意大利登場　外媒：梅洛尼與6「跛腳鴨」領袖

七國集團（G7）領導人峰會6月13日在意大利埃尼亞齊亞區（Borgo Egnazia）開幕，領導意大利兄弟黨（FdI）、剛在歐洲議會選舉大勝的意大利女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）以東道主身份主持峰會。政治新聞網站《政治報》（Politico）13日刊文形容，這次是梅洛尼與6「跛腳鴨」領袖的會議。



2024年6月13日，G7峰會在意大利開幕，圖為意大利總理梅洛尼（右）與美國總統拜登（左）握手（Reuters）

Politico歐洲版13日分析指，今次峰會堪稱歷屆以來「最弱」的一次領導人峰會，大多數與會領袖的政途顯得失意，他們或因選舉及國內危機分心；或因多年執政而心灰意冷；或因拼命抓住權力不放。

2024年6月11日，美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）、他的妻子梅莉莎（Melissa Cohen）和美國第一夫人在特拉華州威爾明頓的法院陪審團裁定亨特所有罪名成立後，一同離開聯邦法院。（Reuters）

G7中的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）均在10日結束的歐洲議會選舉中失意，馬克龍率領的政黨敗於極右翼馬林勒龐（Marine Le Pen）的國民聯盟（National Rally）後，更是要宣布提前舉行法國選舉；朔爾茨領導的社民黨（S&D）得票率為二戰後以來最低。

法國總統馬克龍領導的前進黨在國內投票中敗予極右國民聯盟（RN)，宣布提前國會選舉。（ Reuters）

反觀梅洛尼，她近期的表現堪稱仕途「贏家」。前美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）分析G7各國領導人指，「除了梅洛尼，G7 峰會的領導人都很弱」，他認為加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）下次選舉也陷入不能勝選的危機，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）更已是「行屍走肉」，美國總統拜登同樣在競選上困難重重，日本首相岸田文雄民望低，也遭遇嚴重問題。

5月22日，首相府門外記者們個個撐傘，辛偉誠卻堅持淋雨。稍早之前，在提前大選流言滿天飛之際，辛偉誠在國會巧妙聲稱將在「下半年」選舉，這原是秋天選舉的說法，但理論上7月也當然算是下半年。（Reuters）

可以預見的是，梅洛尼正準備在峰會中扮演「主角」，她在這場會議中，也邀請教宗方濟各（Pope Francis）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等領袖出席。