中國男光顧韓國濟州牙醫植牙後竟「吐血身亡」　解剖揭極可怕死因

植牙手術做到沒命！



一名61歲中國男子，日前到韓國濟州島一家牙醫診所進行植牙手術，沒想到返家後卻吐血身亡。

最新解剖結果出爐，確認死因為「下頜骨粉碎骨折」導致大量出血身亡。

一名61歲中國男子，日前到韓國濟州島一家牙醫診所進行植牙手術，沒想到返家後卻吐血身亡。最新解剖結果出爐，確認死因為「下頜骨粉碎骨折」導致大量出血身亡。（YouTube@제주MBC NEWS）

一名61歲中國男子，日前到韓國濟州島一家牙醫診所進行植牙手術，沒想到返家後卻吐血身亡。最新解剖結果出爐，確認死因為「下頜骨粉碎骨折」導致大量出血身亡。（YouTube@제주MBC NEWS）

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據紐西斯通訊社（Newsis）及韓國文化廣播公司（MBC）等韓媒報道，一名住在韓國濟州島的61歲中國男子，今年2月28日前往當地一家牙科診所接受植牙手術。

約2小時的手術過程中，拔掉6顆晃動的牙齒、並植入上下各2顆共計4顆牙齒。

據家屬稱，男子回家後，當天晚間突然吐血倒地，緊急送醫後仍不治。

法醫解剖結果最新出爐，指出「植牙手術過程使用的人工牙根，導致下顎粉碎性骨折，由於骨折部位持續出血導致死亡」。

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家屬悲痛萬分，怎麼樣也沒辦法接受，妻子稱「丈夫除了高血壓，沒任何疾病。但沒想到植牙後，回家就死了」，並主張由驗屍結果顯示，院方醫療過失的成分居高。

對此，負責進行手術的牙科診所指出，「手術在當地下午2點結束，醫生記得當時已完成止血程序，也因患者沒任何狀況所以讓他回家」，並稱於當天晚上還致電給患者，對方也稱無任何異狀。

牙科診所強調：「若手術過程中真的發生粉碎性骨折，醫生怎麼可能讓患者出院呢？」

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但家屬控訴，院方至今從未真心道歉，擺出無視外國人的態度。更指控一開始諮詢時，以為是院長動刀，後來卻臨時換成另一位醫生，並且未被告知。

如今警方正朝業務過失致死方向偵辦，已取得當時監視器畫面及相關資料，並深入調查當中。

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