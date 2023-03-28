人妻做乳房檢查突被推門 裸體慘被看光 醫生竟諷：都生過小孩了
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸日前傳出一起醫療糾紛事件，一名人妻控訴自己在做完乳腺檢查後，衣服還沒穿好就被醫師突然推開診間門，導致自己的胸前光景被診間外的民眾看光光。
而事後該名醫生更是拒絕針對疏失道歉，還在表態只願意賠償300人民幣，並揶揄她反正都生過小孩了「看一下沒什麼」。
裸體被看光竟遭醫生嘲「太傳統」 最後院方僅願賠「侮辱價」300元（點圖了解更多）：
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綜合陸媒報道，這起醫療糾紛發生在本月9日，中國大陸陝西中醫藥大學的第二附屬醫院，自己進入診間後依照醫師的要求褪去上衣，以方便做孕前的乳腺檢查。
不料就在檢查完畢、自己衣服才穿到一半的時候，就被突然推開診間門的醫師害的春光外洩，外面候診的民眾更就這樣直接的盯著她的胸部。
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然而當人妻向院方反應，並要求醫師道歉的時後卻遭到拒絕，院方甚至在協調過程中表態「只願意賠償300人民幣」，更直言診間外的病患只有2男1女、認為人妻太過小題大作，還滿不在乎的諷刺人妻反正都生過小孩了，看一下沒什麼「別那麼傳統」。
而院方毫無悔意的態度也讓人妻理智斷線，決定對院方擊該名醫師提起訴訟，以維護自身權益。
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