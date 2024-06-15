澳洲嚴打「跳換簽證」　移民律師：間接提高避風港HKStream門檻

澳洲政府6月13日祭出收緊簽證政策的新安排，嚴打「跳換簽證」的行為。有律師分析稱，這項新政策會對部份想透過避風港政策「Hong Kong Stream」移民澳洲的港人造成影響。



從2024年7月1日起，澳洲禁止臨時畢業生、訪客、海事船員等簽證持有人在澳洲境內申請學生簽證，以打擊利用不同簽證類別延長居留的行為，當中包括子類601簽證，即電子旅行授權簽證。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2024年3月20日在坎培拉會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。（Reuters）

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

601簽證申請非常簡單 ，手機APP已可以申請，只要申請人之前沒有不良紀錄或問題，約1天之內就獲得審批，唯一的限制就是每3個月就要離境。澳洲移民律師黃逸卓接受澳洲特別廣播服務公司（SBS）採訪時稱，不少港人會因簽證的簡易程度而選擇先到埗澳洲才尋找留澳途徑。

澳洲是港人熱門旅遊地之一。（圖片來源：Unsplash）

黃逸卓稱，他認識的很多香港朋友都會考慮先用601簽證來到澳洲，再申請其他簽證，尤其是學生簽證，甚至之前坊間有傳言稱，透過這個方法去申請學生簽證可能更容易，因為人已在澳洲，就算是學生簽證不獲批，但仍能在等候上訴期間繼續在澳洲生活，這種途徑以往鼓勵很多人先到澳洲，「因為如果你在境外申請學生簽證的話、現在等候時間都不短。」

在政府嚴厲打擊「跳換簽證」的情況下，黃逸卓說：「這會對已有計劃快點過來澳洲的朋友、有很大的影響。」