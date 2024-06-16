俄羅斯部隊攻入拘留中心　營救遭挾持獄警　擊斃數名自稱挺ISIS者

俄羅斯聯邦監獄管理局6月16日表示，俄羅斯特種部隊當日在南部城市羅斯托夫地區（Rostov）的一個拘留中心解救兩名獄警，並擊斃幾名與極端組織伊斯蘭國（ISIS）有關的男子。



俄羅斯媒體Baza在社交媒體Telegram在6月16日發布消息，當天在俄羅斯拘留中心劫持人質的5名拘留者聲稱他們是極端組織ISIS的支持者，有劫匪頭戴印有ISIS旗幟和阿拉伯文字的頭巾。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）16日引述身份不明的消息人士稱，歹徒要求獲安排汽車，以及安全的通道讓他離開。

俄羅斯聯邦監獄管理局在Telegram回應事件表示：「該機構照常運作，情況已得到控制。」它補充說，執法部門人員已奉召現場。

俄新社（RIA）俄新社此前報道稱，俄羅斯羅斯托夫地區拘留中心的2名僱員被劫持為人質。參與劫持員工的「被拘留者」被指控犯有恐怖主義罪。

2024年3月24日，莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳附近的臨時紀念碑前，擺滿民眾悼念死難者的鮮花。（Reuters）

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。圖為22日晚上克洛庫斯市政廳受襲爆炸起火後，大批消防者及救護車接報到場。（Reuters）

值得留意的是，數月前發生的俄羅斯音樂廳恐怖襲擊亦與ISIS有關。伊斯蘭極端組織ISIS-K最終襲擊承認責任。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳3月22日發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，死傷慘重，當中包括兒童。極端組織ISIS認責。