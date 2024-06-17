俄羅斯軍方再地震　普京解除4名副防長職務　新人選其中1人是親戚

俄羅斯總統普京6月17日簽署命令，解除4名國防部副部長潘科夫（Nikolai Pankov）、察里科夫（Ruslan Tsalikov）、舍夫佐娃（Tatiana Shevtsova）和波波夫（Pavel Popov）的職務，同時把波波夫退出現役。據路透社報道，普京任命的新副防長中，其中一人是他的親戚Anna Tsivileva。



報道引述俄媒指，Anna Tsivileva是普京一名堂兄弟（cousin）的女兒，她成為俄羅斯的新副防長。

普京任命的其他人選包括原副財長Leonid Gornin，他將成為俄羅斯的第一副防長。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月14日與俄外交部領導層在莫斯科舉行會議。（Reuters）

其他新副防長包括俄羅斯前總理弗拉德科夫（Mikhail Fradkov）的兒子帕維爾·弗拉德科夫（Pavel Fradkov），還有另一新人選為薩韋利耶夫（Oleg Savelyev）。

俄羅斯軍方近來多次傳出人事變動或有人被捕的消息，例如原防長紹伊古（Sergei Shoigu）5月轉職聯邦安全會議秘書，俄羅斯武裝力量總參謀部通訊總局局長、俄軍副總參謀長沙馬林（Vadim Shamarin）5月底被捕，涉嫌收受巨額賄賂等。