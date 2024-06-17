普京即將訪朝鮮晤金正恩　俄羅斯公布行程內容：或簽合作協議

俄羅斯6月17日宣布總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）18日至19日一連兩天國事訪問朝鮮後，克里姆林宮同日講述行程更多內容，並指俄朝兩方或簽署合作協議，內容會包括安全議題。



俄衛網報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）17日在新聞發布會上表示，普京6月18日晚飛往平壤，訪問的主要活動安排在6月19日。

烏沙科夫告訴記者：「6月19日，總統將對朝鮮民主主義人民共和國展開國事訪問，這將是正式訪問，為期兩天，但6月18日，總統只能在晚上很晚的時候飛抵平壤，所有主要活動都將安排在6月19日。」

他談到普京上次訪問平壤是在2000年，當時他與朝鮮現任領導人金正恩的父親金正日舉行會談，金正日本人曾於2001年、2002年和2011年三次訪問俄羅斯。

普京2023年9月13日會晤到訪俄羅斯的金正恩，兩人握手（Pool via REUTERS）

烏沙科夫又表示，這次普京的訪問，日程時間安排上將側重普京與金正恩之間的非正式會晤。

他又指「訪問日程非常豐富，有各種形式的會談，包括擴大會議，還有領導人間非正式會晤。在時間安排上，將側重領導人間非正式會晤，因為在這些會晤期間可能回有代表團某些成員加入其中，將討論最重要、最敏感的問題。」

他表示訪問日程當中還包括為歡迎普京訪問朝鮮而舉辦的大型音樂會、國宴以及向紀念在第二次世界大戰中在朝鮮解放期間犧牲的蘇聯士兵的解放紀念碑敬獻花圈。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月14日與俄外交部領導層在莫斯科舉行會議。（Reuters）

烏沙科夫在新聞發布會上表示，普京和金正恩會在平壤舉行會談，討論安全問題以及經濟、能源、交通和農業方面的合作。

他對記者說「討論內容將是各領域雙邊合作的總體狀況和前景。涉及經濟、能源、交通、農業、地區間關係、安全問題等多個領域。國際議程的討論也將受到極大關注。兩國對外交政策熱點問題的立場非常接近或完全一致。」

俄方形容這次是「友好國事訪問」，又指普京在訪朝後，6月19至20日會對越南也展開國事訪問。

俄烏戰爭爆發後，美國與盟友批評朝鮮向俄羅斯出售武器，令普京與金正恩的互動更加備受國際關注。