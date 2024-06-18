Celine Dion新紀錄片講述勇敢對抗罕病歷程：不讓孩子再失去家長

56歲的加拿大天后Celine Dion（莎蓮迪安，又譯席琳迪翁）2022年宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群（Stiff-Person Syndrome，簡稱SPS），她的病況現已獲得改善，6月17日出席紀錄片《我是：莎蓮迪安》（I Am: Celine Dion）紐約特映，片中回顧了Celine Dion的演藝生涯，也記錄她對抗SPS的過程。



Celine Dion於2024年6月17日在紐約出席紀錄片《我是：莎蓮迪安》（I Am: Celine Dion）特映禮（Reuters）

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她在影片放映後對着全場起立歡呼的觀眾說：「我發自內心謝謝大家，一起參與我的旅程，這部電影是我給每個人的情書。」期許未來能重回舞台。

Celine Dion先前透露對抗疾病的動力，除了想再站上舞台，最重要的是她不想讓三個兒子8年前經歷喪父之痛後再失去另一名家長。

↓ 紀錄片《I Am: Celine Dion》預告 ↓

Celine Dion罹患的僵硬人症候群，是一種無法治癒的進展性自體免疫疾病，治療只能緩解疾病可能導致的軀幹、手臂與腿部肌肉僵硬等症狀。不過，她感謝主治醫生，表示醫生「為我傳達了重要的結果——她讓希望取代我的恐懼」。

雖然Celine Dion 2022年才讓外界知道她的病況，但其實她已私下為疾病所苦近20年。她接受《時人》（People）訪問表示，她的狀況曾糟到幾乎無法行走，但老公過世後，她了解到自己必須與疾病共存，才能陪着23歲長子與13歲雙胞胎長大。

加拿大歌后Celine Dion於2022年12月拍攝影片，宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群（Reuters）

她說：「我一度幾乎無法行走，也無法正常生活，我的孩子開始注意到這一點。我心想，他們已經失去了一名家長，我不要他們害怕。但我讓他們知道，你們失去了爹哋，而媽咪出現症狀，那是不一樣的。我不會死。這是我要學習與之共存的東西。」

↓ 疾病令Celine Dion被迫取消多場演唱會，以下為她過去演出片段 ↓

本文獲《聯合早報》授權轉載

