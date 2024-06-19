普京金正恩會談結束 朝鮮擬加強與俄羅斯戰略合作
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日凌晨飛抵朝鮮首都平壤，普京19日早上抵達平壤金日成廣場，出席與金正恩會晤的正式儀式。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）稱，兩人會面正式開始。
普京與金正恩的正式會晤在平壤開始，會晤前的歡迎儀式在金日成廣場舉行。歡迎儀式和合影後，兩人在錦繡山迎賓館舉行俄朝會談。
普京和金正恩的大範圍元首會談在平壤結束，持續時間超過1.5個小時。
第一個到達金日成廣場的領導人是金正恩。朝鮮官方代表團、俄羅斯代表團成員相繼抵達。隨後普京的車隊抵達。金正恩下車，兩國元首熱情問候，然後與代表團成員握手。
兩國領導人向儀仗隊致意。俄羅斯和朝鮮的國歌奏響，兩人檢閱朝鮮武裝部隊的陸、海、空三軍儀仗隊。在群眾的歡呼聲和吶喊聲中，普京和金正恩坐上一輛敞篷轎車，在廣場上行駛。與此同時，氣球升空，煙花綻放。
俄新社報道，普京表示，俄羅斯讚賞平壤對俄羅斯政策一貫且不變的支持，包括烏克蘭政策。普京還說，俄羅斯正在與美國幾十年來強加的帝國主義政策作鬥爭。
普京稱，俄羅斯和朝鮮之間的互動基於平等和相互尊重，相信與金正恩的會談將是富有成效，「我對我們的新會晤感到非常高興，我希望下一次會晤將在俄羅斯，在莫斯科舉行。」
金正恩稱，俄羅斯與朝鮮進入新繁榮時期，他全力支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。他又已，俄羅斯在維持戰略平衡方面發揮重要作用，朝鮮無條件支持俄羅斯政策，在特別軍事行動方面全力支持俄羅斯。
有國際研究學者指，金正恩能接待普京，這本身就是一場勝利。對普京和金正恩來說，這都屬於一場勝利。
海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月向普京發出拘捕令，指他涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行。面對國際實行多種孤立與制裁行動，普京在這段期間仍有外訪，從吉爾吉斯、中國、白羅斯到現在的朝鮮，再到之後的越南，這顯示他仍積極尋找機會維持其國際影響力，也展示國際刑事法院的拘捕令並未對他的外交活動造成實質影響。
首爾梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）接受《德國之聲》採訪時表示，這次「金普會」會提升朝鮮在反對美國主導的國際秩序國家中的地位。另有聲音認為，這有助提高金正恩在國內的聲望。
李雷夫稱，這次峰會也加深朝鮮與俄羅斯的合作，俄朝可能會繼續否認違反國際法，但他們已從隱藏他們的某些活動轉向炫耀他們的合作。
李雷夫也認為，普京訪問朝鮮是為了感謝朝鮮支持俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。朝鮮與俄羅斯都否認朝鮮有向俄羅斯出口武器。
李雷夫還說：「在金正恩為前2次峰會訪問俄羅斯之後，這次回訪在政治上很重要，因為它使平壤的宣傳能夠將金正恩描繪成世界領導人。」