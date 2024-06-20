英國巨石陣被噴橙色粉末　反石油組織兩成員被捕

再有文物古蹟遭到激進環保組織破壞，位於英國西南部威爾特郡（Wiltshire）的著名景點巨石陣（Stonehenge），6月19日成為最新目標，被噴上橙色粉末顏料。威爾特郡警方證實，反石油組織「Just Stop Oil」兩名成員被捕。該組織稱行動為呼籲下屆政府承諾，在 2030 年前逐步淘汰化石燃料。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）批評，這宗事件是「可恥的破壞行為」。



社交媒體流傳影片顯示，兩名身穿印有「Just Stop Oil」上衣的抗議者，於巨石陣拿著噴漆罐，有民眾試圖將兩人拖走以阻止行動，但未能成功。

稱顏料玉米粉製成 可被雨水沖走

多塊巨石被噴成橙色，兩人其後盤腿坐在草地，隨後被警方帶走。 兩名抗議者表示，噴灑的顏料由玉米粉製成，會被雨水沖走。

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促淘汰化石燃料 曾向梵高畫作潑湯

Just Stop Oil發聲明中表示，今次行動為引起注意，要求下一屆英國政府與其他國家商定方案，在2030年前停止開採和燃燒石油、天然氣和煤炭。該組織屢計破壞性抗議活動，包括堵塞主要幹道、干擾文化和體育賽事，甚至向（Vincent Van Gogh）名畫《向日葵》（Sunflowers）潑湯。

據該組織稱，抗議者之一的 Niamh Lynch 為牛津大學學生，他指化石燃料製造「死亡和痛苦」。另一名抗議者Rajan Naidu稱，如不結束化石燃料時代，人類將會被化石燃料時代終結。

辛偉誠及施紀賢批評 古蹟將維持開放

英格蘭遺產委員會（ English Heritage ）指事件令人不安，並正調查巨石陣受損程度，但會維持向公眾開放。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）批評，這宗事件是「可恥的破壞行為」。工黨領袖領袖施紀賢（Keir Starmer）稱，事件令人憤慨，強調涉事者必須接受法律制裁。

巨石陣估計始建於約5000年前、即公元前2500年左右的新石器時代晚期，估計每年迎來超過130萬名遊客。