麥加朝聖活動飆破51度逾900人熱死　致命熱浪突顯氣候變化危機

熱浪席捲中東地區，多地遭受極端天氣影響，其中沙特阿拉伯聖地麥加（Mecca）的氣溫6月17日一度升高至51.8攝氏度。麥加的高溫對朝覲者造成嚴重影響，迄今造成至少922人死亡。美國非牟利氣候科學和新聞組織氣候總站（Climate Central）分析指，人類活動所造成的氣候變化影響，使得麥加出現如此高溫的可能性提高至少5倍。



美媒Axios網站6月17日引述分析，將現實世界的情況與沒有人類活動的氣候變化情況進行比較，發現沙特的氣候轉變指數（Climate Shift Index, CSI）為5，這意味着人類造成的氣候變化影響，導致當天的平均氣溫升高的可能性提高5倍。

氣候轉變指數是一個由氣候總站（Climate Central）開發的指標，用來評估人類造成的氣候變化對特定地區氣溫的影響程度。

圖為2024年6月16日，沙特阿拉伯，朝聖者在宗教活動現場飲水。（Reuters）

人道組織挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council，NRC）警告，「氣候變化的毀滅性影響可能導致數百萬人因水資源短缺、乾旱和極端天氣而被迫進一步流離失所。

水資源緊張程度或惡化

聯合國糧農組織（FAO）2023年發布的一份報告指，中東和北非是世界上水資源最為緊張的地區，若不做出改變，直至2040年，該地區大多數國家的水資源緊張程度將進一步惡化。

2024年6月18日，沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca），一年一度的朝聖進行期間，穆斯林朝聖者在大清真寺（Al-Masjid al-Haram，又稱禁寺）繞行天房（Kaaba）。（Reuters）

極端天氣影響朝聖者

炎熱天氣影響前往沙特的朝聖者，在埃及，法媒17日引述阿拉伯外交官員指，駐沙特的埃及官員已接獲1,400名朝覲者失蹤，其中包括600名遇難者。

約旦也指出，死亡的約旦朝聖者增加到至少60人。