英國首富家族4人涉剝削判囚4年　傭工做足18小時日薪僅69港元

英國最富有欣杜賈（Hinduja）家族的4名成員，6月21日因剝削印度籍傭工被瑞士法院定罪，判處4年到4年半的有期徒刑。根據指控書，他們逼使傭工每日工作超過18小時，但日薪僅7英鎊（約69港元）。



綜合英國廣播公司（BBC）及《衛報》的報道，4名被告分別為78歲的欣杜賈（Prakash Hinduja）、75歲的妻子卡邁勒（Kamal Hinduja）、他們56歲的兒子阿賈伊（Ajay Hinduja）和50歲的媳婦南拉塔（Namrata Hinduja）。

3名在被告位於瑞士日內瓦（Geneva）豪宅打工的印度傭工控訴，他們每天工時長達18小時，日薪僅有7英鎊（約69港元），少於瑞士法定工資要求的十分之一。傭工們還透露，被告不僅沒收他們的護照，還不准他們外出。

負責本案的檢察官在審判期間表示，欣杜賈家族花在寵物犬身上的錢都比花在幫傭身上的費用多。

欣杜賈家族代表律師辯稱，傭工們有獲得充足福利，可自由離開豪宅。他認為，傭工們應該「感謝欣杜賈家族提供他們更好的生活」。

牽涉剝削傭工而被瑞士法院判刑的英國富豪欣杜賈（左）2011年5月15日在法國康城出席康城電影節活動。（Getty）

瑞士的法官6月21日裁定4名被告剝削和非法就業罪名成立，判處其4年至4年半的有期徒刑。法官痛批被告「動機自私」，稱欣杜賈家族「利慾薰心」。至於更嚴重的人口販運罪名，則獲判不成立。

對此，被告辯護律師就判決感到震驚，表示會就判決上訴並爭辯到底。本案的兩名較年長被告欣杜賈與卡邁勒在審判期間，以健康欠佳為由，長期缺席審判。

欣杜賈家族是欣杜賈集團的持有人，是一家涉足石油、天然氣和銀行業的跨國集團，業務遍佈38國及擁有約20萬名員工。據報道，欣杜賈家族的財富高達370億英鎊（約3655億港元）。