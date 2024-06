南海局勢｜美國助理國務卿稱中國嚴重破壞穩定　中方使館駁斥

美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink )6月22日訪問越南期間表示,南海局勢令人深感擔憂,中國最近在具爭議水域採取的行動「嚴重破壞穩定」。中國駐越南大使館23日回應指,中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權,中方在本國管轄海域開展正常的巡航執法等活動符合國際法,美方的言論是對中方正當維權無端指責,中方強烈不滿、堅決反對。



中國駐越南大使館6月23日就美國助理國務卿康達在訪問越南期間發表的言論表示,中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權,對相關海域擁有主權權利和管轄權。

中方指,中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域,最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。

使館又稱,中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據,中方在本國管轄海域開展正常的巡航執法等活動,符合《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)在內的國際法。

5月17日,中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練(無人機照片)。(新華社)

中方稱,仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分,仁愛礁問題的歷史經緯十分清楚。美國為了自身地緣政治私利,屢屢插手、挑撥中菲涉海問題,一方面慫恿支持配合菲律賓在南海侵權挑釁,甚至動輒以《美菲共同防禦條約》(The Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America,簡稱 MDT)相威脅,明目張胆地為菲撐腰打氣,一方面罔顧事實、顛倒是非、放大爭議、挑動對抗,對中方正當維權進行無端指責。

中方批評美方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則,嚴重損害中方的主權和權益,嚴重危害地區和平穩定,中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

使館指,在中國和東盟國家的共同努力下,當前南海局勢保持總體穩定。地區國家應對域外勢力插手攪局保持高度警惕,繼續將解決問題的主導權牢牢掌握在自己手中。

中菲關係:圖為2023年3月9日鏡頭下在南中國海有主權爭議的仁愛礁(菲律賓稱阿雲金暗沙,Ayungin Reef)上「坐灘」的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦(Sierra Madre)。它自1999年開始擱淺於仁愛礁。(Reuters)

中方稱,願同地區國家一道,全面有效落實《南海各方行為宣言》(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,簡稱 DOC),積極推動「南海行為準則」磋商,管控海上分歧,深化涉海合作,維護海上和平穩定,攜手把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。