南海局勢｜美國助理國務卿稱中國嚴重破壞穩定　中方使館駁斥

美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink ）6月22日訪問越南期間表示，南海局勢令人深感擔憂，中國最近在具爭議水域採取的行動「嚴重破壞穩定」。中國駐越南大使館23日回應指，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，中方在本國管轄海域開展正常的巡航執法等活動符合國際法，美方的言論是對中方正當維權無端指責，中方強烈不滿、堅決反對。



中國駐越南大使館6月23日就美國助理國務卿康達在訪問越南期間發表的言論表示，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。

中方指，中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。

使館又稱，中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據，中方在本國管轄海域開展正常的巡航執法等活動，符合《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea）在內的國際法。

5月17日，中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練（無人機照片）。（新華社）

中方稱，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，仁愛礁問題的歷史經緯十分清楚。美國為了自身地緣政治私利，屢屢插手、挑撥中菲涉海問題，一方面慫恿支持配合菲律賓在南海侵權挑釁，甚至動輒以《美菲共同防禦條約》（The Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America，簡稱 MDT）相威脅，明目張胆地為菲撐腰打氣，一方面罔顧事實、顛倒是非、放大爭議、挑動對抗，對中方正當維權進行無端指責。

中方批評美方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方的主權和權益，嚴重危害地區和平穩定，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

使館指，在中國和東盟國家的共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。地區國家應對域外勢力插手攪局保持高度警惕，繼續將解決問題的主導權牢牢掌握在自己手中。

中菲關係：圖為2023年3月9日鏡頭下在南中國海有主權爭議的仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）上「坐灘」的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）。它自1999年開始擱淺於仁愛礁。（Reuters）

中方稱，願同地區國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》（Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea，簡稱 DOC），積極推動「南海行為準則」磋商，管控海上分歧，深化涉海合作，維護海上和平穩定，攜手把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。