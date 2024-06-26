英國大選｜工黨候選人賭自己選輸被停黨職　保守黨撤兩候選人支持

7月4日的英國大選逼近，繼保守黨爆出的「賭博門」醜聞後，一名工黨候選人也涉嫌對選舉結果下注，正被賭博委員會立案調查，工黨6月25日已暫停其黨職。保守黨同日也宣布，撤回對兩名涉賭候選人的支持。



天空新聞（Sky News）報道，正在中薩福克及北葉士域治（Central Suffolk and North Ipswich）選區角逐的克雷格（Kevin Craig），涉嫌對其選區投票結果下注，但賭自己會輸掉選舉。據指出，該選區是保守黨陣地。

工黨證實，克雷格已被該黨停職，強調對候選人要求設最高標準。但由於距離大選時間不遠，選票上他的名字旁邊仍會顯示「工黨」。另據了解，工黨也將退還對方捐贈的10萬英鎊。

克雷格經營公關公司，標榜是「政治傳播、危機管理方面的專家」。他也曾代表工黨，在倫敦的地方議會出任議員17年。

兩名保守黨候選人此前也涉嫌對選舉押注，而遭到賭博委員會調查。分別為威廉斯（Craig Williams）及桑德斯（Laura Saunders） 。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）原本表示，將等待調查結果公布，再決定再採取行動。不過，保守黨25日早上宣布，兩位候選人已被停職，撤回對兩人支持。