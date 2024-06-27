加拿大歌后患罕見惡疾 新紀錄片曝光痛苦病況 肌肉痙攣強忍淚水
撰文：劉耀洋
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加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）2022年底宣布患上僵硬人症候群（Stiff-Person Syndrome，簡稱SPS），取消多場演唱會，她把抗病經歷拍成紀錄片《我是：莎蓮迪安》（I Am: Celine Dion）。紀錄片6月25日正式公開，片中曝光Celine Dion發病時痙攣10分鐘的苦況，劇烈痛楚使她一度變得面容扭曲。
紀錄片其中一幕顯示，Celine Dion接受物理治療期間肌肉嚴重痙攣，她難以動彈，手指也無法自然伸展。
她強忍淚水，難掩辛苦的面容神情，醫護人員見狀，隨即為她注射藥物。
在床上休息10分鐘後，Celine終於勉強坐起來並表示，每當發生同類事件，她都覺得很尷尬，感覺就似無法控制其身體般。不過她強調希望日後可以繼續唱歌跳舞，她永遠都有後備計劃，如果不能跑步便慢行，就算不能再步行都要往前爬行，總之永不停止。
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Celine Dion罹患的僵硬人症候群，是一種無法治癒的進展性自體免疫疾病，治療只能緩解疾病可能導致的軀幹、手臂與腿部肌肉僵硬等症狀。
在片段公開後，網民也紛紛為這位歌后打氣，稱讚她勇敢與堅強。
紀錄片《我是：莎蓮迪安》正式在串流平台Prime Video上架：
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