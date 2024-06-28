美國公民控Meta傾向聘用低薪外國人　法院准用內戰時法規告歧視

美國聯邦上訴法院6月27日裁定，重啟一項針對 Facebook、Instagram母公司Meta Platforms的訴訟。原訟人為一名軟件工程師，他代表工人階層入稟，指責公司傾向僱用工資較低的外國工人，令他失去受聘機會，



位於三藩市的第九巡迴上訴法院，以2比1通過裁決，指內戰時期通過、禁止在合約上歧視「外國人」的法規，亦即《1866年民權法》（Civil Rights Act of 1866）第1981條，亦適用於針對美國公民的歧視。

此案原告為已入籍公民Purushothaman Rajaram，他此前遭加州聯邦地方法院駁回訴訟，因此訴諸上訴法院。他表示，Meta 青睞工資更便宜的簽證僱員，認為美國公民受歧視。

愈來愈多保守派團體引用同一條款入稟

上訴法院准許根據民權法第1981條提訟的裁定，對其他同類案年來說是喜訊。愈來愈多保守派團體引用此條款入稟，挑戰對推動僱員多元化的企業，以及僱用外國簽證工人的公司。

有別於《1964年民權法案》（Civil Rights Act of 1964）第七章（Title VII），即禁止工作場所歧視的內容，民權法第1981條對勝訴人的所獲賠償不設上限，也不要求起訴前須先向政府機構申訴。

上個月，一個保守派法律團體就呼籲，對大型企業泰森食品（Tyson Foods）展開調查，批評僱用外國工人比例過高，並懷疑涉及童工及無證人士。泰森食品已否認相關說法。

蘋果公司（Apple）去年曾就類似訴訟，以2500萬美元與美國政府和解。該公司被指在個別工種優先聘用移民工人，蘋果亦否認指控。