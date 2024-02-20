垃圾變紀念品？ 妙計讓喜馬拉雅山登山客帶走廢物

垃圾也能獲得設計大獎？



環保組織superlocal憑藉喜馬拉雅上的垃圾設計拿下荷蘭設計獎（Dutch Design Award）的最佳產品設計大獎。

來看看這個環保組織是怎麼做的？（點圖了解更多）：

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作為直接海拔最高的山脈，喜馬拉雅山每年都能吸引成千上萬的登山客前來挑戰自我，有些人成功了，有些人失敗了，但是他們都不約而同的完成了一件事，就是製造了大量的垃圾，尤其是塑膠垃圾。

現在，喜馬拉雅山周圍每年都會出現200噸的垃圾無法被清理，缺乏資源和回收設施，讓周圍居民苦不堪言，甚至家畜偶爾也常會食用這些垃圾而患上疾病。

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於是，一個名叫superlocal的組織發起了一項名為「把我帶回家」的項目，他們呼籲每個登山客和遊客盡自己所能將在喜馬拉雅山的垃圾收集起來，裝進由他們提供的「袋回家」，並帶到指定回收站。

隨後，這些垃圾會被打碎加工，製造成各種不同的小掛飾和擺飾，送到登山客們的手中。由於垃圾的顏色各有不同，每個人都會收到完全不一樣的飾物。

目前，superlocal提供了3種掛飾1種擺飾，供收集者選擇，想要把它們全都收集全，看來我們還真得多掏幾次垃圾才行。

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這個專案啟動之後，就迅速受到了登山客們的歡迎，並成功為喜馬拉雅山區解決了一部分垃圾遺留的頭痛問題。

人類每年都會製造大量的塑膠垃圾，我們的生活無可避免的會使用到各種塑膠製品，但是如果像「把我帶回家」這樣的設計多一點，也許我們就能夠在某種程度上減緩塑膠污染帶來的嚴重影響。大家覺得這個設計怎麼樣呢？

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