英國大選｜英媒卧底拍片　揭改革黨義工辱罵辛偉誠

英國7月4日舉行大選，英國改革黨（Reform UK）有助選義工被拍到講粗口，以及使用種族歧視字眼辱罵首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）。



英國第四台新聞（Channel 4 News）記者以臥底身份加入英國改革黨的競選團隊，拍到其中一名助選義工大談要向英倫海峽的偷渡者開槍，當他們是「練槍靶」。

他們的對話粗口橫飛，更以「Pxxi」（源自巴基斯坦的英文字Pakistan，用於辱罵祖籍巴基斯坦和南亞裔人士的字眼）辱罵首相辛偉誠。

英國改革黨助選義工柏克（Andrew Parker）在片段中說：「我們要把穆斯林都趕出去，把清真寺全改成連鎖酒吧。我本來一直票投保守黨，但最煩的是那位該死的Pxxi在位。」

英國大選：2024年6月24日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在倫敦出席保守黨的競選活動。（Reuters）

英國脫歐領軍人物法拉奇（Nigel Farage）2024年6月3日宣布重新出任改革黨（Reform UK）黨魁。圖為他6月3日在倫敦出席記者會時的情形。（REUTERS/Maja Smiejkowska）

本身是印度裔的辛偉誠隨即回應，批評英國改革黨風氣不端，黨魁法拉奇（Nigel Farage）應交代解釋。

辛偉誠說：「要是讓我的一對女兒聽見，為法拉奇助選的改革黨人以粗言稱呼我，這很傷人，亦令我憤怒。」

法拉奇則迅速「割席」，他事後現身電視辯論，指控事件是設計嫁禍、蓄意抹黑，表明不會道歉。