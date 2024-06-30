全球持續遭受極端天氣氣候事件影響　世界氣象組織：已成新常態

今年以來，暴雨、洪水、熱浪和乾旱等極端天氣氣候事件在全球多地頻發，造成巨大經濟損失。世界氣象組織（WMO）星期五（6月28日）指出，此類事件已成為新常態，溫室氣體排放導致的氣候變化是主要原因。



世界氣象組織氣候專家席爾瓦（ Alvaro Silva）星期五在接受新華社記者採訪時說，近幾十年來，熱浪和強降水等極端天氣事件發生頻率和強度都在增加。今年以來，亞洲、非洲、歐洲和北美洲的熱浪已造成嚴重損失，對人類健康和福祉構成重大威脅。

2024年6月19日，廣東省梅州蕉嶺縣因暴雨引發洪水，當局事後清理淤泥。 （cnsphoto via REUTERS）

5月1日，肯尼亞遭到幾十年不遇的特大洪水侵襲，多人死傷。（Reuters）

席爾瓦分析說，在不同時間和空間尺度上，厄爾尼諾（El Niño）和拉尼娜（La Niña）現象等多種氣候因素都可能助推極端天氣氣候事件，但人類活動引起的氣候變化是主要原因，這也是極端天氣氣候事件發生頻率和嚴重程度不斷增加的長期背景。

在厄爾尼諾現象和溫室氣體排放導致的氣候變化等因素推動下，創紀錄的高溫持續時間延長。歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局（Copernicus Climate Change Service，C3S）近日發布的報告顯示，今年5月是有記錄以來的最熱5月，也是連續第12個月全球單月平均氣溫刷新同期最高值。

席爾瓦說，儘管從去年延續至今年的厄爾尼諾現象現已結束，但世界氣象組織最新發布的季節性預報顯示，7月至9月，非洲、歐洲、亞洲絕大部分地區和北美洲、中美洲和加勒比海、南美洲熱帶大部分地區氣溫將高於平均水平，加劇熱浪和野火發生的風險。

美國熱浪：圖為2023年7月25日，受美國亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）極端高溫和長期乾旱的影響，當地仙人掌奄奄一息的景象。（Reuters）

另據C3S近日發布的季度預報，未來6個月，全球大部分海洋區域表面溫度將高於平均水平，只有赤道太平洋和南大西洋是例外。這與今年晚些時候可能出現的拉尼娜現象有關。

C3S高級科學家古列爾莫（Francesca Guglielmo）在接受新華社記者採訪時說，在拉尼娜現象期間，太平洋海面溫度的變化直接影響整個熱帶地區的降水模式，進而影響全球範圍內的氣溫、降水和風向。

本文獲《聯合早報》授權轉載

