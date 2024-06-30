德國部長訪華簽數據合作備忘錄　朔爾茨不滿事先未協商

德國數碼化和交通部長維辛（Volker Wissing）近日訪問中國，並於6月26日簽署中德數據跨境流動合作諒解備忘錄，此舉引起德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）不滿，指責維辛事前並未協商，並強調「德國政府制訂了中國戰略，政府成員應遵從共同守則行事。」維辛則反駁指，諒解備忘錄並不代表具體協議。



德國政府目前是由社民黨（Social Democratic Party of Germany，SDP）、綠黨（The Greens）和自民黨（Free Democratic Party，FDP）組成的德國執政聯盟；朔爾茨屬於社民黨、維辛屬於自民黨。

在歐盟即將啟動對中國電動車加徵關稅之際，維辛近日訪華，6月26日與中國國家互聯網信息辦公室主任莊榮文簽署《關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄》；中方表示將在這個框架下與德方建立數據政策法規交流對話機制，強化數據跨境流動等議題的交流。

中國國家互聯網信息辦公室主任莊榮文2024年6月26日在北京會見德國數碼化和交通部部長維辛（Volker Wissing），雙方共同簽署《關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄》。（X@bmdv）

據德國之聲29日引述德國《商報》的報道，自民黨的維辛因與中國簽署這項諒解備忘錄，遭到綠黨執掌的外交部、經濟部以及社民黨執掌的內政部的批評。

德國總理朔爾茨公開對此表示不滿，指「事先相互協商是原則問題，可是維辛沒有這麼做」。朔爾茨還強調「德國聯邦政府制訂中國戰略，我們作為政府成員始終應遵從共同守則行動。」

德國總理朔爾茨2024年5月22日在柏林出席每週例行內閣會議。（Reuters）

維欣對此提出反駁，德國交通部發言人表示，交通部已提前告知訪華行程及目的，諒解備忘錄的草案早在5月中旬就已提供給有關方面。

這名發言人還指，諒解備忘錄的主要目的是啟動兩國就數據跨境傳輸法律問題的對話，「並不代表具體的協議」。建立工作領域對話機制符合德國政府的中國戰略。