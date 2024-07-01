英國大選｜報刊紛紛表態　《金融時報》挺工黨：國家需要新開始

路透社6月30日稱，在英國國會選舉7月4日舉行前數天，當地多個媒體表明立場。出人意表的是，英國《金融時報》和《星期日泰晤士報》首次支持反對黨工黨，是近20年來的首次。



《金融時報》自2005年以來從未在全國選舉中支持工黨，但它在6月30日發文以，《英國國需要新的開始》為題，稱應給工黨這個機會。

社論中提到該黨的領袖時說道，「施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）領導下的工黨今天更有能力提供國家所需要的領導」。

該報稱施紀賢領導下的工黨已經回到中間立場，儘管對該黨的「干預本能和監管熱情」表示擔憂，但也讚揚了其優先重振經濟增長的舉措。

《金融時報》在2019年、即上次舉行的選舉中未支持任何政黨，稱沒有好的選擇。

該報2010年和2017年支持保守黨，在2015年支持由保守黨領導的聯盟。

圖為2016年2月29日，英國布里斯托（Bristol）一報紙檔展示並銷售一些英國報章。（Getty）

《星期日泰晤士報》在社論中表示，經過14年的保守黨統治，國家需要「徹底重置」。

該報由傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞英國公司（News UK）擁有，自2005年以來每次選舉都支持保守黨，但它稱現在國家不能再繼續依靠一個「疲憊的」政黨。

社論寫道，「我們相信現在是時候將恢復政府能力的重任交給工黨了，有時候，改變是唯一的選擇。」

該報指出，英國自2016年脫歐公投以來的這段時期充滿政治混亂，令保守黨領袖在處理選民最關心問題、即醫療、學校和經濟方面分心。

圖為2012年11月28日，英國倫敦一家商店的報紙檔展示並銷售一些英國報章。（Getty）

圖為2012年11月28日，英國倫敦一報紙檔展示並銷售一些英國報章。（Getty）

英國其中一份暢銷報章之一《太陽報》也由傳媒大亨梅鐸擁有，但尚未表態支持哪一個政黨。該報在選舉結果預測方面相當準確。

其他英國報章方面，《每日鏡報》和《衛報》支持工黨，《每日郵報》和《每日電訊報》則支持保守黨。

《經濟學人》也站在工黨一邊。